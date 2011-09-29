T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ersoy: Mezarımda bu parçayı çalın

Bülent Ersoy, Marilyn Manson’a çalan kıyafeti ve siyah makyajıyla büyük özenle diva koltuğu çiçeklerle donatılarak hazırlanmış sahnede belirdiğinde gece yarısı

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Bülent Ersoy, Marilyn Manson’a çalan kıyafeti ve siyah makyajıyla büyük özenle diva koltuğu çiçeklerle donatılarak hazırlanmış sahnede belirdiğinde gece yarısına az vardı. “Normalde bu saate tek bir kirpiğimi yapıştırmış olurum.

Erken bile çıktım” diyerek Tarkan’dan aldığı şarkı ‘Bir Ben Bir Allah Biliyor’ ile selamladı kendi tabiriyle ‘imtihan heyetini’. İlk dinlediğinde gözünden ‘iki damla yaş akıtan’ Gülşen’in yaptığı, ‘Aşktan Sabıkalı’yı okudu gürül gürül. “Vasiyetim, ölürken mezarımda bu parçayı çalacaksınız” dedi. Uzun aralardan sonra gelen Bülent Ersoy albümü, Erhan Güleryüz’den ‘Eylül’den, Orhan Gencebay’ın ‘Bir Teselli Ver’ine siyahlar içindeki Ersoy’a yakışan bir albüm.




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24