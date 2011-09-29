Ersoy: Mezarımda bu parçayı çalın

T24 -

Erken bile çıktım” diyerek Tarkan’dan aldığı şarkı ‘Bir Ben Bir Allah Biliyor’ ile selamladı kendi tabiriyle ‘imtihan heyetini’. İlk dinlediğinde gözünden ‘iki damla yaş akıtan’ Gülşen’in yaptığı, ‘Aşktan Sabıkalı’yı okudu gürül gürül. “Vasiyetim, ölürken mezarımda bu parçayı çalacaksınız” dedi. Uzun aralardan sonra gelen Bülent Ersoy albümü, Erhan Güleryüz’den ‘Eylül’den, Orhan Gencebay’ın ‘Bir Teselli Ver’ine siyahlar içindeki Ersoy’a yakışan bir albüm.