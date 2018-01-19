Ersoy Dede'den Ali Bayramoğlu'na tepki: Umarım Gül, bu kaybetmişlerin aklına uyup hareket etmiyordur!

Star yazarı Ersoy Dede, "Türkiye’de demokrasinin oluşması için Erdoğan’ın siyasi denklemden pasifize edilmesi ilk adım olmalıdır" diyen Karar yazarı Ali Bayramoğlu'na tepki gösterdi. "2007’de Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmemesi için ülkeyi darbe ortamına sürükleyen yapıların, şimdi Erdoğan’a karşı Gül’ün etrafında birleşmelerini öneriyor" diyen Dede, "Umarım Gül, bu kaybetmişlerin aklına uyup hareket etmiyordur" ifadesini kullandı.

Ersoy Dede'nin "Aradığınız kişiye bu gazetede ulaşılamıyor" başlığıyla yayımlanan (19 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Erdoğan’ı devre dışı bırakacaklar-mış!

Karar gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu söylüyor geçenlerde.. Ülkenin demokratikleşmesi için Erdoğan’ın devre dışı kalması, Abdullah Gül üzerinde mutabakata varılması gerekiyormuş.. Bakar mısınız siyaset bilimi hocası Ali Bayramoğlu’nun düştüğü paradoksa.. ‘Demokrasi’ vurgusu yaptığı analizinde, darbecilerin ağzıyla ‘devre dışı kalması’ temennisini dile getiriyor. Sonra da 2007’de Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmemesi için ülkeyi darbe ortamına sürükleyen yapıların, şimdi Erdoğan’a karşı Gül’ün etrafında birleşmelerini öneriyor.. Umarım Gül, bu kaybetmişlerin aklına uyup hareket etmiyordur..

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin "bastırılmasında" rol oynayan sivillere yargı muafiyeti getiren düzenleme için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "kaygı verici", "gözden geçirilmeli" yorumlarında bulunmuştu. Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucularından Bülent Arınç'ın da retweetleyerek desteklediği paylaşımlar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kendileri tarafından yapılan o açıklama, aldığı retweet’lerle süreci çok farklı bir yere doğru işletmiştir" demişti. Erdoğan, daha sonra "düzenlemenin son derece açık olduğunu" vurgulayarak "Yazıklar olsun" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Gül, şunları söylemişti:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim."

Gül'ün bu açıklamaları, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a rakip olacağı yolundaki iddialara yol açmıştı.