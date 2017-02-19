Ersoy Dede: 'Reisçi'liği kimseye kaptırmayan riyakârlar...

Star yazarı Ersoy Dede, hükümete yakın gazetelerdeki köşe yazarları arasında yaşanan polemiklerle ilgili olarak "Hesap-kitap çok fazla buralarda.. Adam belli ki 7 Haziran’da koalisyona çalışmış, Erdoğan’ı Beştepe’ye hapsetmek üzerine oyun planı kurmuş, işler istediği gibi gitmediğinde 'Reisçi'liği kimseye kaptırmayan bir riyakara dönüşmüş" dedi. Ersoy Dede, yazısında "Yine misal 16 Nisan’da ‘hayır’ çıkabilmesi ihtimali üzerine kırk farklı hesap yapıyorlar.. Biliyoruz.. Görüyoruz.. Anlıyoruz… Peki mesela Cumhurbaşkanı’nın anlamadığını mı düşünüyorlar?.. Bence Erdoğan’ı bu adamlar biraz hafife alıyor" ifadelerine yer verdi.

Ersoy Dede'nin Star'da yayımlanan yazısı şöyle:

Medyada mahalle kavgalarını okuyor musunuz?.. “..Kim kimin yanında, kimi satı, kime yanaştı?..” Dedi-kodunun dibi anlayacağınız.. Asıl ilgimi çekenler ise kendini mahalle muhtarı ilan eden tayfanın, “git buradan” dediği yazılar.. Bayılıyorum.. Oray Eğin nefis bir Ak Parti medyası analizi yaptı mesela geçenlerde.. Dışarıdan bakınca nasıl göründüğünü anlatması bakımından çok önemliydi.. Star’da, Akşam’da, Sabah’ta çıksa o kadar objektif olamayacaktı.. “Yazdıklarının yarısından fazlası doğru” diye paylaştım.. Ama hangi yarısı olduğunu söylemedim.. Ahmet Hakan ise “kimin daha fazla Reisçi olduğunu anlayabilmek ancak Reis güç kaybettiğinde mümkün olacak” diye yazdı.. Tam isabet.. Değerli dostlar, politik tercihler bakımında bu kategorizasyon anlaşılabilir.. Yalan da değil, sır da değil zaten.. 16 Nisan sonrası için Abdullah Gül’e ya da Ahmet Davutoğlu’na yatırım yapan gazeteler ya da gazeteciler olduğunu görüyoruz.. Benzeri MHP medyasında da CHP medyasında da var.. Ama en fazla konuşulanı Ak Parti medyası.. Sebebi ne biliyor musunuz?.. Hesap-kitap çok fazla buralarda.. Adam belli ki 7 Haziran’da koalisyona çalışmış, Erdoğan’ı Beştepe’ye hapsetmek üzerine oyun planı kurmuş, işler istediği gibi gitmediğinde “Reisçi”liği kimseye kaptırmayan bir riyakara dönüşmüş.. Yine misal 16 Nisan’da ‘hayır’ çıkabilmesi ihtimali üzerine kırk farklı hesap yapıyorlar.. Biliyoruz.. Görüyoruz.. Anlıyoruz… Peki mesela Cumhurbaşkanı’nın anlamadığını mı düşünüyorlar?.. Bence Erdoğan’ı bu adamlar biraz hafife alıyor..

Siz de seviyorsunuz Recep İvedik’i!





Recep İvedik 5 vizyona girdi.. Hem de neredeyse tüm salonlarda.. Öyle ki, Recep İvedik’in, bu kadar çok salonda aynı anda gösterime girmesi nedeniyle, Martin Scorsese'in ‘hayalim’ dediği "Silence" filmi Türkiye'de gösterilecek salon bulamadı. Şimdi gelin biraz dürüst olalım artık birbirimize.. Entel-dantel görünmek kaygısıyla bar taburelerinde gömdüğünüz Recep İvedik’i siz de çok seviyorsunuz aslında, değil mi?.. İyi de neden itiraf etmiyorsunuz bunu?..

Fransa’da Recep İvedik skandalı



Recep İvedik’in, Fransa’nın doğusundaki Lons-Le-Saunier’de gösterimi engellenmiş. Salon yetkilileri,“biz burada ancak deneysel filmler yayınlıyoruz” diye açıklama yaptı.. Ama Avrupa’daki en büyük Türk oluşumlarından biri olan COJEP’e göre durum öyle değil.. Engellemenin arkasında Ermeni diasporası var.. Değerli dostlar, bu adamlara misliyle mukabele yapmadığımız sürece derdimizi dünyaya anlatma şansımız yok.. Ama bir düşününün hele.. Bir belediye başkanı kendisine bağlı bir salonda bir Fransız filminin gösterimine izin vermese.. Ne olur?.. Ben söyleyeyim.. Evvelâ bizim arkadaşlarımız, köşelerinden bu başkanı infaz eder.. Diğerlerini söylemiyorum bile..

Yeni nesil!

Çağdaş.. Modern.. Batılı olmaya takmış… Fakat ezik, kompleksli, ülkesine yabancı.. Hatta düşman olmuş.. Ruhen hasta bir nesil.. Buruşuk derileri, boyalı seyrek saçları ve palyaço makyajları ile son demlerini yaşıyor. Yükselen güneş, tarz sahibi, kendine güveni saygısı olan güçlü Türk gençlerini selamlıyor..