Ersoy Dede 'Odatv tutuklamaları'nı yazdı: Sırada Soner Yalçın var

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasını yorumladı. Dede, sırada Soner Yalçın'ın olduğunu öne sürdü.

Dede, "Odatv ekibine yakın bir gazeteci arkadaşım, biraz da sitemle, 'yeni Baransu sen oldun, söyle bakalım sırada kim var?' diye mesaj atmış. Niye böyle söylüyor? Çünkü ben bu yapılanın haber değil ihanet olduğunu ilk söyleyen adamlardan biriyim de onun için.. İyi de bunun için Baransu gibi valizci olmaya gerek yok. Ortada bir ceset var. Başında da katili duruyor. Elindeki bıçaktan da kan damlıyor. Kim olsa; 'az sonra buraya polisler gelir' der yani.. Bir şeyi önceden haber vermek ya da savcılara istikamet çizmek değil ki bu.. Soruyor ısrarla o arkadaşım; 'sırada kim var?' diye. Söyleyeyim.. Sırada Soner Yalçın var. Ve ben soruşturmayı önceden bildiğim için söylemiyorum bu ismi. Ya da savcılara adres gösteriyor falan değilim." ifadesini kullandı.

Dede yazısında şunları kaydetti:

Odatv’de bir istihbaratçımızın resmî kıyafetli fotoğrafı yayınlanmış. Devlet elbette bu fotoğrafın nereden elde edildiğini öğrenmek isteyecektir.. Ne yani bu istihbarat görevlimiz, şehit olmadan önce Manisa’da bir kasaba fotoğrafçısında vesikalık mı çektirdi üniformayla?.. Öyle mi elde etti yerel muhabir bu fotoğrafı? Eğer hâlâ devletin çeşitli kademelerinde, şu ya da bu nedenle, Odatv gibi yabancı servis aparatlarına bilgi ve belge uçuran adamlar varsa, devletimiz bunu ortaya çıkaracak ve hesabını soracaktır. Devletimiz içinde kendi çıkarları İçin burayla ilişkili olan çok kişi olduğu biliniyor.. Bunların ortaya çıkması önemli. Oda tv sürecinde bu yapıların da bu vesileyle çökertilmesi çok faydalı bir sonuç doğurur.. Bakın dostlar.. Bu yapılan, apaçık bir kontrespiyonaj faaliyetidir ve Odatv deşifre olmuştur... Adını koyalım, MİTçimizin kimliğinin ifşa edilmesi, yerel muhabir ile iki Barış’ı çok çok aşar. Gazetecilik mi? Geçiniz bir kalem...

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