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Ersoy Dede: Ertuğrul Özkök, Mehmet Barlas için 'büyüğümüz' dedi ama aralarında 5 yaş fark var...

"Eğer bu referanslar önemliyse, 90'ların pop dalgasında pek çok isim de Özkök'ün desteğiyle sesini duyurdu"

14 Şubat 2018 13:49

Star gazetesi yazarı Ersoy Dede, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün dün yayımlan yazısında, Mehmet Barlas'a selam göndemesini yazdı. Muazzez Abacı'nın Mehmet Barlas ve Rauf Tamer'i sanat hayatı boyunca yanında olmasından dolayı selamlamasına karşılık Özkök yazısında “Bir gazeteci için hatıra koleksiyonuna koyabileceği en güzel şeylerden biri. Ben de bu iki meslek büyüğümüze saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. Ersoy Dede, Özkök bu ifadelerini, "Ben o selamlamada başka bir detaya takıldım.. Özkök Mehmet Barlas için “...büyüğümüz” derken sadece aradaki 5 yaşlık farka mı vurgu yaptı yoksa inceden inceye bir gönderme mi vardı, bilemedim.." yorumunda bulundu. 

Dede'nin "Nevzat Tandoğan’ı silerken..." başlığıyla yayımlanan (14 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle: 

Özkök’ün büyüğü Barlas!

Muazzez Abacı iki gazeteciyi selamlamış önceki gün.. Kendisine bu yolda destek olan isimleri.. Rauf Tamer ve Mehmet Barlas.. Kuşkusuz Türk sanat müziğine çokça katkısı olan iki isim.. Ertuğrul Özkök dünkü köşesinde nasıl imrendiğini anlatırken; “Bir gazeteci için hatıra koleksiyonuna koyabileceği en güzel şeylerden biri” diyordu bu selamlama için… Eğer bu referanslar önemliyse, 90’ların pop dalgasında pek çok isim de Özkök’ün desteğiyle sesini duyurdu.. Tarkan, Harun Kolçak, Yıldız Tilbe, Ebru Yaşar, Burak Kut… İlk kez Özkök’ün köşesinde  “...geliyor dikkat..” diye tanıtıldı.. İmrenecek kıskanacak bir şey yok yani.. Fakat ben o selamlamada başka bir detaya takıldım.. Özkök Mehmet Barlas için “...büyüğümüz” derken sadece aradaki 5 yaşlık farka mı vurgu yaptı yoksa inceden inceye bir gönderme mi vardı, bilemedim.. 

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