Ersoy Dede: Bu fotoğrafa dikkatli bakın, tek gerçek tarafı neresi biliyor musunuz?

Star yazarı Ersoy Dede, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın eşleriyle birlikte çektirdiği fotoğrafla ilgili olarak "O resmin tek gerçek tarafı neresi biliyor musunuz? Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağ eline bakın. 40 yıllık hayat arkadaşı yol arkadaşı, tek gerçek dostu, can yoldaşı, eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elini nasıl da aşkla tutmuş" dedi.

Ersoy Dede'nin "İşte mutluluğun resmi Abidin" başlığıyla yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Bu fotoğrafa dikkatli bakın..

Karşınıza çıkabilecek en samimiyetsiz kareyi göreceksiniz..

Trump’ın yüzünde emanet duran gereksiz sırıtışını..

Eşi Melania’nın‘bitse de gitsek’ tavrını..

‘Mecburiyet Karesi’adeta..

Pek çok olumsuzluğa rağmen yürütülmesi gereken ülkeler arası ilişkiler ve devlet başkanlarının eşleriyle verdiği ‘müttefik’ pozu..

Trump da ve elbette ondan önceki başkanlar da bunun gibi onlarca resim çektirdi..

Elbette Erdoğan da..

O resmin tek gerçek tarafı neresi biliyor musunuz?..

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağ eline bakın..

40 yıllık hayat arkadaşı yol arkadaşı, tek gerçek dostu, can yoldaşı, eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elini nasıl da aşkla tutmuş..

Birleşmiş Milletler kürsüsünde kükreyen o dev adam gelsin gözünüzün önüne..

Bir de eşinin şefkatli ellerine sımsıkı sarılan bu sadık dost..

Sadakatin, bağlılığın, aşkın resmini görün..

Emine Hanım, Tayyip Erdoğan’ın fırtınalı havada sığınacak limanıdır..

Soğuk kış gecelerinde boynundaki atkı, dizlerine örttüğü battaniyedir..

Bütün etrafındaki kötülüklere karşı bembeyaz kır çiçeğidir Erdoğan’ın..

Dört bir yanı ‘öfke’ kaplıyken ‘sükunet’i, ‘kavga’ yüklüyken ‘barış’ıdır liderimizin..

Acı günlerinin şerbeti, uykusuz gecelerinin tatlı rüyası..

Hep Erdoğan’a baktık... Ama Erdoğan’ı sahiden görebilmek için Emine Hanım’a da dikkatle bakmak gerekmez mi?..

Rabbim mutluluklarını daim eylesin..