Ersoy: Beni rakı içerken gören AKP'linin abdesti bozulur

T24 - Antalya'nın Alanya ilçesinde sahne alan Bülent Ersoy, sahnenin önünde bulunan masada bulunan izleyicilerle yaptığı diyalogda askerlere ve AKP'li Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e çattı.



Bayramın ilk gecesi Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki bir otelde sahneye çıkan Bülent Ersoy, hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Kurban Bayramı'nın birinci günü Alanya'nın Okurcalar Beldesi'ndeki Granada Luxury Resort Otel'de sahneye çıkan Bülent Ersoy'u yaklaşık 500 kişi dinledi. Pembe elbisesini, siyah tüyler ve bol ışıltılı takılarla süsleyen Ersoy, saat 23.30'da sahneye çıktı. Kendisini dinlemeye gelenleri yaptığı esprilerle güldüren Ersoy, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı. Şarkı aralarında kendisinden söz eden Ersoy, "Aslında çok da ürkek bir yüreğim vardır. 'Acaba beğendirebilecek miyim? Acaba kendimi bu gece aşabilecek miyim' diye kendimi yerim. Bu huyumdan da bütün kocalarım kaçtı. Hiçbiri durmadı. Herifler gelir gelmez bir kurban kesti ve 'aman' dediler Bülent Ersoy. Giderken de 12 kurban kestiler 'kurtulduk' diye" dedi.





Sahneden takıldı



Konser sırasında Bülent Ersoy'un gözü, Tosmur Beldesi Belediye Başkanı AKP Musa Özdemir, Kestel Beldesi Belediye Başkanı DP'li Adem Murat Yücel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Şahin ve işadamı Mehmet Şahin'in bulunduğu sahneye yakın olan masaya takıldı.



Otel görevlilerine masada kimlerin bulunduğunu soran Ersoy, masada İlçe Jandarma Komutanı'nın olduğunu öğrenince mikrofondn "Jandarma Komutanı mı? Askerleri sevmem zaten" dedi.



Masadakilere takılmaya devam eden Ersoy, Tosmur Belediye Başkanı Özdemir'in hangi partili olduğunu da sordu. AKP'li olduğunu öğrenen Ersoy, "AK Parti'den mi? Bunun abdesti bozulmuştur. Vah yazık. Bir de inat olsun diye adamın karşısında rakıyı diktim. Görüyor musun başımıza gelen felaketi? İyi ki burada yaşamıyorum. Adam bana yapmadığı kalmazdı" diye konuştu.



Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ersoy, söylediği şarkılarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.





