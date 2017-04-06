Ersin Özince Şişecam'dan istifa etti

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince'nin şirketteki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Hakkı Ersin Özince Şirketimizdeki görevinden 4 Nisan 2017 tarihi itibarıyla istifa ederek ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Başkanlığına yeni bir belirlemeye kadar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Prof. Dr. Ahmet Kırman vekâlet edecektir" denildi.

Ersin Özince, aynı zamanda İş Bankası'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

Ersin Özince kimdir?

1953 doğumlu olan Özince 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atandı.

31 Mart 2011 ve 28 Mart 2014 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Özince 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.