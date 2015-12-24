Ersin Özince: Enseyi karartacak durumda değiliz

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, ülkede son dönemde yaşanan sıcak gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkemizin çok daha zor dönemlerin üstesinden geldiği düşünüldüğünde hiçbir şekilde enseyi karartacak durumda değiliz" dedi.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve Genel Müdür Adnan Bali'nin ev sahipliğinde, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve uluslararası turnuvalarda ödül alan bazı sporcuların da katıldığı imza töreni düzenlendi. Konuşma ve imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özince, son dönemde bölgedeki sıcak gelişmelere ilişkin soruya şöyle cevap verdi:

"Bu konjonktür içinde Rusya'da ve işaret ettiğiniz muhtelif ülkelerde işleri olan iki şirkete yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Bir tanesi İş Bankası diğeri Şişe Cam Fabrikaları. Ne ülkemiz açısından ne içinde bulunduğumuz coğrafya açısından yaşanan sıkıntılar, geçmişte kurumlarımızın yaşadığı sorunların üzerinde değildir. Bizim kurumlarımız Cumhuriyet kurumları olarak çok daha zor şartlarda çok daha mütevazi koşullarda kurularak bugüne gelmiştir.

Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken, onu sadece ülkemizin kurucusu olarak değil, kurumumuzun da kurucusu olarak ifade ettik. Hepimizin bugünlerin temelini atan o insanların bakış açısına her konuda dönüp bakmalıyız. O zaman böyle günlük sıkıntıların hiç vesvese konusu yapmayız. (Rusya'daki gelişmeler) Bizim kurumlarımızı çok ilgilendiren şeylerdir. Bahsettiğiniz ülkede (Rusya) sabit yatırımı en çok olan kuruluşlardan birisiyiz."

Özince sözlerini şöyle sürdürdü:

"Riskler, yönetilmek içindir. En büyük risk Türkiye'nin demografik avantajını gerçekleştirememesi konusudur. Bu çok somut bir konudur. Çok bilimsel ve ekonomik bir konudur. Bunun altını tekrar çizmek istiyorum. Bu satranç oyununda kronometreye bastığınız Türkiye'de demografinin kuralları işlemektedir. Bunu başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasiler vurgulamakta. Bunu kullanmak Türkiye'nin 21. yüzyıldaki geleceğini belirleyecektir.

“Türkiye’nin sorunu büyüme değil”

Tecrübeme dayanarak söylüyorum, Türkiye'nin sorunu büyüme değildir. O ya da şu kuruluşumuzun 3 ayda çıkaracağı rapor değildir. Yatırımcılarımızın bize gelecekte göstereceği ilgi değildir. Çocuklarımızın yarını hangi perspektifte ve hangi güvenle bakacağıdır. Aşırı iyimserlik içinde de değilim. Çok ciddi riskler yönetilmeye devam ediliyor. Ülkemiz çok daha zor dönemlerin üstesinden geldiği düşünüldüğünde hiçbir şekilde enseyi karartacak durumda değiliz."

Ersin Özince, yılın bitmesine bir hafta kala bütün imkanlarla Türkiye Cumhuriyeti'nin yıl sonu fotoğrafını bugünkü iftihar tablosu gibi iyi çektirmek için "31.12.2015 bilançolarını" biraz daha iyi çıkartmak için son bir hafta biraz daha itidal ve gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı.