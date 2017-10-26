Ersin Oray: Ses işitme cihazları artık mini bilgisayarlar gibi

İSTANBUL,(DHA) İŞİTME kaybı, sesleri algılamada meydana gelen kısmi ya da tamamen kayba verilen isimdir. İşitme kaybı doktor tarafından onaylanan kişilerin, işitme cihazı kullanmadan önce nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan Maxtone İşitme Merkezi Genel Müdürü Ersin Oray, \"İşitme cihazı tıbbi bir cihazdır ve bir işitme uzmanının kontrolü ve tavsiyesi olmadan kesinlikle alınmamalıdır\" dedi.

İşitme cihazı kullanmaya karar verdikten sonra uzman kadrosu, teknolojik altyapısı ve hizmet kalitesi yüksek bir işitme merkezine başvurulmasını tavsiye eden Ersin Oray, \"Burada hayat tarzınıza, yaşınıza ve bütçenize en uygun cihazlar size önerilecektir. Son kararınızı cihazları deneyerek verebilirsiniz\" diye konuştu.

GÜNÜMÜZÜN İŞİTME CİHAZLARI DOĞAL İŞİTMEYE YAKIN BİR İŞİTME DENEYİMİ SAĞLAR

Artık sadece antika yerine geçen işitme cihazlarının bir mikrofonun sesleri toplaması ve şiddetini yükselterek bir hoparlör aracılığıyla kulağa vermesi sistemiyle çalıştığını söyleyen Oray, \"Bu tanım temelde doğru olsa da günümüzde kullanılan dijital teknolojiler için geçerli değildir. Günümüzün işitme cihazlarında ise dijital teknoloji kullanılıyor. İşitme cihazlarındaki çip sayesinde önemli olan sesleri tutup olmayanları eleyebiliriz. Bu o kadar detaylı bir teknolojidir ki, gürültülü ortamlarda arka plan sesini azaltıp yönlülük özellikleriyle 3 boyutlu ses deneyimi yaşatabilir, otomatik ses şiddeti ayarlamaları yapabilir, çınlamaları maskeler, sesleri netleştirir ve size doğal işitmeye yakın bir işitme deneyimi sağlayabilir\" dedi.

SES İŞİTME CİHAZLARI ARTIK KÜÇÜK BİLGİSAYARLAR HALİNE GELDİ

Oray konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Dijital teknoloji sayesinde cihazınızın ayarlarını kendinize göre değiştirebilir, işitme kaybınız ilerlerse yeni bir cihaz almanıza gerek kalmadan mevcut cihazınızı ihtiyacınıza göre yeniden programlayabilirsiniz. Çünkü ses işitme cihazları artık küçük bilgisayarlar haline gelmiştir. Öyle ki, akıllı telefonlarla uyumlu işitme cihazlarıyla bluetooth özelliğini kullanarak, cep telefonunu işitme cihazına direk yönlendirebilir, elleriniz serbest konuşabilirsiniz. Veya telefonda videolar izleyip, müzik dinleyebilirsiniz.\"

\"İŞİTME CİHAZI KULLANMAK KENDİNİZE OLAN GÜVENİNİZİ ARTIRIR, STRES SEVİYENİZİ DÜŞÜRÜR\"

İşitme kaybı yaşayan insanlar için işitme cihazı kullanmanın sağlayacağı faydalara da değinen Oray, sözlerini şöyle sonlandırdı:

\"\'Duyamayacağım\' korkusuna odaklanmak yerine etrafınızdaki seslerin tadına varırsınız. Kişisel ilişkilerinizi iyileştirirsiniz. Çünkü daha iyi iletişim daha iyi ilişkiye giden yoldur. İşteki performansınızı artırır, iş arkadaşlarınıza sürekli dediklerini tekrar ettirmek zorunda kalmazsınız. Yangın alarmını, korna çalan bir arabayı, havlayan bir köpeği ya da trafikte araba kullanırken yaklaşan ambulansın sesini duyarak daha güvenli bir şekilde yaşarsınız. İşitme cihazı kullanmaya başladıktan sonra, kulağınızda bir şeyin varlığına alışana kadar hafif rahatsızlık hissedebilirsiniz ancak acıtmaz. Kalıbı kulağınıza uygun olarak ve antialerjik malzemeden üretileceği için ağrı, tahriş ya da rahatsızlık olmayacaktır. Eğer bu durumlardan herhangi birini yaşarsanız bunu bir uzmanla görüşmenizde fayda vardır. İşitme cihazı kullandığınızı çevrenizdekiler ile paylaşmak istemiyor olabilirsiniz. Bu durumda işitme kaybı seviyenize uygun dışarıdan hiç fark edilmeyen cihaz modellerini kullanabilirsiniz.\"

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