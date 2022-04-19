Ersin Düzen: Cüneyt Çakır, Dünya Kupası aday hakemlerinin toplandığı Polonya'ya çağırıldı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) yönetiminin değişmesinin ardından hakem Cüneyt Çakır'ın kalan maçlarda görev alabileceği belirtildi. Spor yorumcusu Ersin Düzen, Çakır için "Şampiyonlar Ligi’nde yarı final kapısı açılabilir, Dünya Kupası’na gidebilir" dedi.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin görev süresi yaklaşık 6 ay sürdü. MHK'nin istifa kararı, federasyon tarafından duyurulurken, yeni başkan Sabri Çelik olarak açıklandı.

Gündoğdu sonrası liste dışı bırakılan hakemlere ne olacağı merak konusu oldu. Spor yorumcusu Ersin Düzen, kişisel sosyal medya hesabından hakem Cüneyt Çakır ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Düzen paylaşımında, "Yeni MHK, Cüneyt Çakır’a maç verecek. Bu, şu demek: Şampiyonlar Ligi’nde yarı final kapısı açılabilir, Dünya Kupası’na gidebilir. Çakır, DK aday hakemlerinin toplanacağı Polonya’ya davet edildi…" ifadelerine yer verdi.