'Ersin Bey benden özür dilemeli'

T24



'ERSİN BEY BENDEN ÖZÜR DİLEMELİ'





'MASKOT'UN HAKARET İÇERİKLİ BİR KELİME OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'



'ERSİN İLE ASLA BERABER OLMAM'



Ersin Korkut dün telefonla bağlandığı bir programda, haklarında çıkan "sevgili" haberlerini yalanlamak için kendisine aşağılayıcı ifadeler kullanan Gülferi Sarıgül'e yanıt vermişti. Korkut'un "Gülferi benim bir yıllık arkadaşım. Sevgilim değil. Onun mizah anlayışı, şaka anlayışı buymuş demek ki" açıklamasına bugün Gülferi Sarıgül'den cevap geldi. Fox ekranlarında yayınlanan 'Bilsen Neler Oluyor' programına konuk olan Gülferi Sarıgül, Ersin Bey diye hitap ettiği Korkut için şok açıklamalar yaptı. Eski sevgilisi oyuncu Engin Akyürek'in, kendisini arayıp, "Attan inip eşeğe mi bindin?" dediğini doğrulayan Sarıgül, "Ersin Bey ile bir değil, 4 yıldır arkadaşız" dedi.Dün gece telefonda Ersin Korkut ile konuştuğunu belirten Sarıgül, "Kendisinin bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum. benden özür dile, bu olayları daha fazla büyütmeyelim hatta bu televizyon programına katılmayayım dedim" ifadelerini kullandı.Korkut için "Maskot" diyen Sarıgül, "Ben Türkiye’de maskot kelimesinin hakaret içerikli bir kelime olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim bunu. Benim bildiğim maskot kelimesi sevimli, ilgi çekici anlamındaydı" diye konuştu. "Aramızda özür dilenecek bir durum var" vurgusunu yapan Sarıgül, "Ersin ünlü olduğu için herkes onun tarafında" dedi. "Boğaz köprüsünden atlarım" sözlerini de açıklık getiren Sarıgül, "O cümle çok farklı bir şey için söylendi ama çok yanlış anlaşıldı. O olaya hiç girmek istemiyorum. Boğaz köprüsünden atlamam ama evin balkonundan atlardım. Şaka bir yana, kimse için bir yerden atlamam. Fiziksel özellikleri için söylemişim gibi lanse edildi o cümle. Ama ben o açıklamada fiziğini eleştirmedim" şeklinde konuştu.Ersin Korkut'un arkadaşlığının çok güzel olduğunu ifade eden Sarıgül, "Eğlendirir dediğim o, negatif bir özelliği yok. Ersin ile asla beraber olmam. 4 yıldır zaten bir şey olmadı artık olmazda" dedi.