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Kültür-Sanat

Ersin Anibal İlercil'in 'Ardından Kalanlar'ı Babil Galeri'de

'Ardından Kalanlar' sergisinde Ersin Anibal İlercil'in farklı dönemlerde çeşitli teknikler kullanarak yaptığı çalışmalara yer veriliyor

06 Mart 2014 17:29


Uzun yıllar Viyana’da yaşayan ressam Ersin Anibal İlercil’in vasiyetinden yola çıkarak hazırlanan “Ardından Kalanlar” sergisi Babil Galeri’de sanatseverlerle buluşacak.

"Ardından Kalanlar" sergisinde Ersin Anibal İlercil'in farklı dönemlerde çeşitli teknikler kullanarak yaptığı çalışmalara yer veriliyor. Açılışı bugün yapılacak sergi, 6 Nisan'a kadar Beyoğlu’nda bulunan Babil Galeri’de görülebilir.

 Ersin Anibal İlercil kimdir?

1947 yılında Uşak’ta doğan İlercil, Robert Kolej’den mezun olduktan sonra eğitimini ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nde tamamladı.

1970’lerde Viyana’ya yerleşen Ersin Anibal İlercil, burada resim yapmaya başladı. Türkiye, Avusturya, Hindistan ve ABD’de 14 kişisel sergi açan Ersin Anibal İlercil, 27 Mayıs 2009´da Viyana´da hayata gözlerini yumdu.

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