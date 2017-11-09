Ersa’ya Design Turkey 2017’den “İyi Tasarım” Ödülü

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE ve dünyadan çok sayıda değerli tasarımcıyla işbirliğinde çalışma ve yaşam alanları için özgün tasarımlar sunan Ersa, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması’nda, Ece Yalım Design Studio imzalı Envelope II ile “İyi Tasarım” ödülüne layık görüldü.



Bugün dünyanın 41 ülkesine ihraç ettiği ürünleriyle Türkiye ve dünyadan çok sayıda kullanıcısının mobilya, tasarım, üretim ve mimari ihtiyaçlarına yönelik yüksek kalitede çözümler sunan Ersa, 50’nin üzerinde prestij sahibi tasarım ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Ece Yalım Design Studio tarafından çalışma mekanları ve ortak alanlar için geliştirilen çalışma ünitesi Envelope II ile “İyi Tasarım” ödülüne layık görülen Ersa’nın ödülünü tasarımcı Ece Yalım ve Ersa Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Ata; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) Derneği Başkanı Sertaç Ersayın’dan aldı. Ersa, Envelope bekleme ünitesi ile organizasyonun ilk yılı olan 2012’de “İyi Tasarım” ödülüne layık görülmüştü.



“Türk Tasarımının Genetik Kodları” Design Turkey 2017’de



Ece Yalım Design Studio’nun Ersa için geliştirdiği bir diğer tasarım olan \'Tambour Puf\'un yanı sıra “Türkiye Tasarım Haftası” kapsamında düzenlenen, Türk zanaat ve sanatının yarattığı zenginlikten beslenen nesneler, “Türk Tasarımının Genetik Kodları” sergisinde ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Ekolojik, Punk, Retro-Fütüristik ve Maksimal Alanlar

Burak Koçak tarafından tasarlanan Hull, Şule Koç imzalı Geo ve Ece Yalım Design Studio tasarımı Twins ve Carnival serisi, ekolojik, punk, retro-fütüristik ve maksimal yaşam köşeleri oluşturmak amacıyla yaratılan \'Trend Alanı\'nda, 8-12 Kasım tarihleri arasında Türkiye Tasarım Haftası ziyaretçilerini farklı mekansal deneyimler yaşamaya davet ediyor.

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