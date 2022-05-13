Erşan Kuneri dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Erşan Kuneri dizisi, bugün (13 Mayıs Cuma) itibarıyla Netflix platformunda izleyici karşısına çıktı. Yayına girmesinin ardından, Erşan Kuneri dizisi konusu ve oyuncuları internette aratılmaya başlandı.

Yönetmenliğini de üstlendiği Cem Yılmaz'ın yeni projesi Erşan Kuneri dizisinin oyuncuları ve konusu ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Erşan Kuneri konusu nedir?

Erotik filmlerin unutulmaz yönetmeni, yapımcısı ve oyuncusu Erşan Kuneri, farklı film türlerini denemek ve pornocu yaftasından kurtulmak için kolları sıvar.

Erşan Kuneri oyuncu kadrosu

Dizinin kadrosunda; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar, Bülent Şakrak ve Can Yılmaz yer alıyor.