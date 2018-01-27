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Spor

Ersan İlyasova'nın 11 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Atlanta Hawks, Charlotte deplasmanında da tutunamadı

27 Ocak 2018 19:34

NBA'de Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Charlotte Hornets, özellikle son periyottaki etkili performansının yardımıyla konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 121-110 mağlup etti.

Sezonun 20'nci galibiyetine imza atan Hornets'te Kemba Walker 29 sayıyla maçın en skoreri oldu. Dwight Howard 18 sayı ve 15 ribaunt, Michael Kidd-Gilchrist ve Nicolas Batum 19'ar sayı kaydetti.

Bu sezon 34'üncü mağlubiyetini alarak konferansında son sırada yer alan Hawks'ta Kent Bazemore 26, Taurean Prince 21 sayı, milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribauntla maçı tamamladı.

 

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