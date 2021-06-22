Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, Kanada kampına katılacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, aday kadroda yer alan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın Kanada'da gerçekleştirilecek kamp kadrosunda dahil olacağını söyledi.

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kanada'nın Victoria kentinde düzenlenecek FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda aday kadrosunda yer alan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, Kanada'daki kamp kadrosuna dahil olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takım Menajeri Kerem Tunçeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanada’da düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri için İstanbul’daki hazırlıklarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. 24 Haziran Perşembe günü organizasyonun yapılacağı Kanada’ya gidip buradaki kamp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadromuzda yer alan ve NBA’de sezonu sona eren Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz da Kanada’da gerçekleştirilecek kamp çalışmalarımıza dahil olacak. 14 kişilik kadromuzla organizasyonda yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’ndeki maçlarını Kanada’nın Victoria şehrinde yapacak olan milliler; Uruguay ve Çekya ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra Yunanistan ve Çin bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35’te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35’te Çekya ile mücadele edecek.