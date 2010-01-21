Ersan Hido'yu, Okur da Duncan'ı durdurdu

T24 - 13 maçla devam eden NBA'de Ersan-Hidayet karşılaşmasında bu sefer gülen Ersan'lı Bucks oldu. Jazz'ın Spurs'a geçit vermediği maçta Okur ve arkadaşları Duncan'ın 20 bin sayıya ulaşmasına izin vermedi.



Bucks 113, Raptors 107



NTV'nin haberine göre Andrew Bogut'un 27 sayı 12 ribaundla galibiyette başrolü oynadığı karşılaşmada Bucks, Raptors'ı 113-107 yendi. Delfino 22 sayı 8 ribaund, Brandon Jennings 16 sayı 6 asist 4 ribaund ve Bell 13 sayıyla takımlarına destek verdi. Bucks'ta maça ilk 5'te başlamayan ancak 25 dakika süre alan Ersa İlyasova 9 sayı 5 ribaund 1 asistle mücadeleyi tamamladı.



Raptors'da Chris Bosh kariyer rekoru kırdığı karşılaşmayı 44 sayıyla tamamladı ve 12 de ribaund aldı. Jose Calderon 16 sayı 5 asistle takımın en skorer ikinci ismi olurken, 36 dakika süre alan Hidayet Türkoğlu 13 sayı 4 ribaund 4 asistle maçı tamamladı.



Jazz 105, Spurs 98



Carlos Boozer'ın 31 sayı 13 ribaundla oynadığı karşılaşmada Utah Jazz, San Antonio Spurs'ü 105-98 yenerek güçlü rakibi karşısında bu sezon 4'üncü kez mutlu sona ulaştı. Andrei Kirilenko 26 sayıyla Jazz'ın galibiyetine destek verirken Utah ekibi son 6 maçta 5-1 yaptı. Jazz'da 30 dakika süre alan Mehmet Okur, 7 sayı kaydettiği maçı 7 ribaund 4 de asistle tamamladı.



İlk yarıda 25-0'lık bir seri yakalayan Spurs'da Manu Ginobili 22 sayıyla takımının en skoreri olurken Parker 20, Hill 16 ve Duncan da 14 sayı 10 ribaundla oynadı. Bu maçla birlikte kariyerinde 20 bin sayı barajını aşmayı hedefleyen Duncan, 19 bin 999 sayıdayken 6 faulle oyun dışında kaldı.



Maçın ardından kısa bir açıklama yapan Mehmet Okur, "Bu sezon, süper bir takımı 4'üncü kez yenmeyi başardık. Çok mutluyuz" dedi. Duncan'ın 6 faul almasının en büyük sebeplerinden biri olan Okur konuyla ilgili olarak da "Duncan'ın benim üzerimden zor şutlar atması için çalıştık ve bunda da başarılı olduk" ifadesini kullandı.



NBA'de günün sonuçları



Dallas 94 Washington 93

Miami 65 Charlotte 104

Sacramento 97 Atlanta 108

Portland 98 Philadelphia 90

Indiana 98 Orlando 109

Boston 86 Detroit 92

Oklahoma City 94 Minnesota 92

Memphis 111 New Orleans 113

Toronto 107 Milwaukee 113

New Jersey 94 Phoenix 118

Utah 105 San Antonio 98

Chicago 97 LA Clippers 104

Denver 123 Golden State 118

