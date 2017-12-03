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Spor

Ersan double-double'ı kıl payıyla kaçırdı

Brooklyn deplasmandan galip ayrılan Atlanta Hawks'ta Ersan İlyasova başarılı bir performans sergiledi

03 Aralık 2017 18:00

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'un Brooklyn Nets deplasmanından 114-102 galip ayrıldığı mücadeleyi 9 sayı ve 11 ribauntla tamamladı.

Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı 6 asist, Luke Babbitt 20 sayı ve Taurean Prince 11 sayı 6 ribaunt üretti.

Nets'te Spencer Dinwiddie'nin 15, Joe Harris'in 13, Sean Kilpatrick, Jarrett Allen ve Allen Crabbe'in 12'şer sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'deki bir diğer temsilcimiz Ömer Aşık da takımı New Orleans Pelicans'ın Portland Trail Blazers'ı 123-116 mağlup ettiği karşılaşmada 1 sayı ve 7 ribauntla oynadı.

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