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Ekonomi

Ersa Yönetim Kurulu Üyesi Ata: Birikimimizi Turquality desteğiyle ileriye taşıyacağız

İSTANBUL, (DHA) - MOBİLYA markası Ersa, Türk markalarının globalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan Turquality Destek Programı’na katıldı

03 Kasım 2017 15:13

İSTANBUL, (DHA) - MOBİLYA markası Ersa, Türk markalarının globalleşmesine katkıda bulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulan Turquality Destek Programı’na katıldı. Markanın, bu program ile yurt dışı pazarında büyümeyi hedeflediğini belirten Ersa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, “1958 yılında küçük bir işletme olarak Sivas’ta faaliyete başlayan Ersa, bugün Türkiye çapında hizmet veriyor ve 41 ülkeye ihracat yapıyor. İhracat gelirlerimiz son beş yılda 60 milyon dolara yaklaştı. İhracat değerimiz ise 2016 sonu itibarıyla sektör ortalamasının yaklaşık üç katına ulaşarak, kilogram başına 7.5 dolar oldu. Dünya çapında bir oyuncu olma hedefiyle, Ersa’nın 60 yıllık birikimini Turquality desteğiyle çok daha ileriye taşıyacak, ülkemizi yurt dışında gururla temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye ve dünyadan önemli tasarımcılarla iş birliği yaptıklarını belirten Ata, “Ersa, Red Dot, Good Design, Design Turkey gibi, ulusal ve uluslararası alanda 50’nin üzerinde prestijli ödüle sahip, aynı zamanda Haworth, Cappelini ve Quadrifoglio gibi dünyaca ünlü mobilya markalarının da Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Geçtiğimiz Mart ayında yaklaşık üç milyon liralık yatırımla ofis mobilyaları kategorisindeki ilk AR-GE merkezimizi Ankara’da üretim tesisi bünyesinde faaliyete geçirdik\" diye konuştu.

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