Ersa, 'Good Design 2017’de Mobilya Kategorisi’nde ödüle layık görülen tek yerli firma oldu

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'DE mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından \'Good Design’da 3 ödül birden kazandı. Ersa, bu alanda lider firmalar ile tasarımcıları onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen Good Design 2017’de, mobilya kategorisinde ödüle layık görüldü.



Ersa Mobilya kurucusu Metin Atabey Ata’nın 1962 yılında tasarladığı ikonik koltuğun Burak Koçak tarafından yeniden yorumlandığı 1962 serisi, 2011’de Ece Yalım Design Studio tarafından tasarlanan Frame yönetici grubunun yeni üyesi Frame Operasyonel çalışma serisi ve bir diğer Ece Yalım Design Studio tasarımı Join New Generation oturma ünitesiyle “Good Design” ödülüne layık görülen Ersa, Frame ve Join ile ilk kez 2011 yılında Good Design almaya hak kazanmıştı.

46 ÜLKEDEN 900\' DEN FAZLA BAŞVURU

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi (The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) ile Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) işbirliğinde düzenlenen Good Design ödülleri kapsamında bu sene 46 ülkeden 900’den fazla başvuru değerlendirildi. 2011’den bu yana toplam 14 Good Design ödülüne layık görülen Ersa, 2015’te “Green Line” serisiyle sürdürülebilir yeşil ürünlerin onurlandırıldığı Green Good Design Awards’da 4 ödül birden kazanmıştı. Ersa, yakaladığı tasarım çizgisiyle German Design Award, iF, Interior Design, International Design Excellence Awards ve Red Dot gibi 50’nin üzerinde dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinin sahibi.



(FOTOĞRAF)