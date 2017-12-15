T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Ersa, 'Good Design 2017’de Mobilya Kategorisi’nde ödüle layık görülen tek yerli firma oldu

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE'DE mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından 'Good Design’da 3 ödül birden kazandı

15 Aralık 2017 18:08

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE\'DE mobilya sektörünün öncülerinden biri olan Ersa, dünyanın en eski ve saygın tasarım yarışmalarından \'Good Design’da 3 ödül birden kazandı. Ersa, bu alanda lider firmalar ile tasarımcıları onurlandırmak amacıyla gerçekleştirilen Good Design 2017’de, mobilya kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ersa Mobilya kurucusu Metin Atabey Ata’nın 1962 yılında tasarladığı ikonik koltuğun Burak Koçak tarafından yeniden yorumlandığı 1962 serisi, 2011’de Ece Yalım Design Studio tarafından tasarlanan Frame yönetici grubunun yeni üyesi Frame Operasyonel çalışma serisi ve bir diğer Ece Yalım Design Studio tasarımı Join New Generation oturma ünitesiyle “Good Design” ödülüne layık görülen Ersa, Frame ve Join ile ilk kez 2011 yılında Good Design almaya hak kazanmıştı.

46 ÜLKEDEN 900\' DEN FAZLA BAŞVURU

Chicago Athenaeum Mimarlık ve Tasarım Müzesi (The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design) ile Avrupa Mimarlık, Sanat, Tasarım ve Kentsel Araştırmalar Merkezi (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies) işbirliğinde düzenlenen Good Design ödülleri kapsamında bu sene 46 ülkeden 900’den fazla başvuru değerlendirildi. 2011’den bu yana toplam 14 Good Design ödülüne layık görülen Ersa, 2015’te “Green Line” serisiyle sürdürülebilir yeşil ürünlerin onurlandırıldığı Green Good Design Awards’da 4 ödül birden kazanmıştı. Ersa, yakaladığı tasarım çizgisiyle German Design Award, iF, Interior Design, International Design Excellence Awards ve Red Dot gibi 50’nin üzerinde dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinin sahibi.

(FOTOĞRAF)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATÜRKİYEErsaDesigndaGood DesignErsa MobilyaMetin Atabey AtanınBurak KoçakEce Yalım Design StudioFrameFrame OperasyonelJoin New GenerationDesign”Ersa FrameJoinDEN FAZLA BAŞVURU Chicago Athenaeum MimarlıkTasarım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24