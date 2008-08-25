Erozyon Dede Başbakana kızgın

İSTANBUL - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz boşta gezen çevreci değiliz” sözlerine 'Başbakan beni gücendirdi" diye yanıt veren TEMA’nın kurucusu, Hayrettin Karaca, "Ben boşta gezmiyorum. Çok gücendim... Çevre sorunları nedir; Başbakanımızın bir bilgilenmeye, bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu gördük” diye konuştu.



Karaca markasını yaratan, daha sonra TEMA’yı kurarak iş adamlığını bırakan ve Türkiye’de erozyonla mücadele için çalışan, çok sayıda çevre ödülünün sahibi Hayrettin Karaca, NTV'ye yaptığı açıklamada , Başbakan'ın son sözlerinin çevre sorunlarının gündeme gelmesi bakımından çok iyi olduğunu söyledi. Karaca görüşlerini şöyle dile getirdi:



Başbakan ne derse desin, bugün Türkiye’nin çevre sorunları vardır. Dünyanın çevre sorunları vardır. Burada siyasi güçlere bir görev düşüyor mu diye, belirli kuruluşlar, çevre sorunlarına bugüne kadar ne düzeyde ilgi duydular? Çevre sorunlarıyla ilgilenen, bu konuda kendilerine değişik görevler vermiş bir sürü vakıf, dernek var. Bunlara “Aylak geziyorsunuz” diye; Başbakan affetsin ama çocukça diyeceğim bir yorum... Çevreciler sanki başıboş geziyor. Boş zamanımızı değil, hayatımızı verdik biz bu işe. Başbakan’ın böyle değerlendirmesi doğru değil. Ama şimdi biz birbirimizi şikayet ederek ve azarlayarak çevre sorunlarını çözemeyiz... O halde sayın Başbakan’dan rica ediyorum. Hükümetle, bakanlıklarla bir temasımız mı olur; yoksa Başbakan’ın başkanlığında Türkiye’nin çevre sorunları nedir diye bunları tartışacağımız bir platform mu yaratırız... Bunları düşünürüz. Ama artık Türkiye’nin çevre sorunlarıyla ilgili Başbakanımızın bir bilgilenmeye, bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunu gördük.



Toprakların canına okunmuş. Yani bu dünyanın sonu; yalnızca Türkiye’nin sonu değil... Açlık hiçbir şeye benzemez. Yarın, beş-on sene sonra dünyada ihtiyacının üzerinde tahıl üretebilen üç ülke kalacak; Amerika, Arjantin, Avustralya... Bunlar sana buğday vermezse aç kalırsın. Ve yuları takarlar boynuna, seni istedikleri yere götürürler. Seni esir alırlar. Bu açlığın nasıl geleceğini bilmiyoruz, okumuyoruz biz. Başbakan sözleriyle beni gücendirdi, hakikaten gücendirdi. Benim kalbimi kırdı. Ben de bir vatandaşım. Bu beni de etkiledi. Çevreyle uğraşan bir vakfın üyesi olarak ben de alındım doğrusu. Ben boşta gezmiyorum. Çok gücendim.

