Erotik film izlerken öldü

Adapazarı'nda sinemada erotik film izlerken kişi kalp krizi geçirip öldü.

Erotik film oynattığı için daha önce polis tarafından işlem yapılan bir sinema salonunda film izleyen 51 yaşındaki Hikmet Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Olay bugün saat 15.30 sıralarında Adapazarı Atatürk Bulvarı'nda bulunan Fitaş Sineması'nda meydana geldi. "Kaçamak İlişkiler" ve "Şehvet Uçurumu" adlı erotik filmlerin oynandığı sinemada ikinci film için ışıklar yandığında arka koltukta oturanlar pantolon fermuarı açık bir kişinin koltukta hareketsiz olarak yattığını görünce durumu sinema işletmecilerine bildirdi. Sinema sahipleri koltuktaki adamın hareket etmediğini görünce hemen 112'yi aradı. Sinemaya gelen 112 ekibi adının 51 yaşındaki Hikmet Yiğit olduğu belirlenen kişinin kalp krizi geçirerek öldüğünü belirledi. 112 ekibindeki kadın görevlilerin sinema salonundaki olay yerine girmelerine izin verilmedi.

Film izlerken kalp krizi geçirdiği belirlenen Düzce nüfusuna kayıtlı Hikmet Yiğit'in cesedi Büyükşehir Belediyesi Sağlık Polikliniği'nden gelen doktorun ölüm raporu vermesinden sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölüm olayının yaşandığı Fitaş sineması daha önce porno film oynattığı gerekçesiyle polis tarafından işlem yapılmıştı.