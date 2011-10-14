Erotik dizi Almanya'yı karıştırdı



T24 - Almanya'da primetime'da yayımlanan Borgia Ailesi'nin hikayesini anlatan ve erotik sahneler içeren dizi tartışma yarattı.









Türkiye'de bazı televizyon dizileri erotik sahneler nedeniyle RTÜK'ten ceza almış ve bu tartışmalara neden olmuştu. Benzer bir tartışma bugünlerde Almanya'da yaşanıyor. Özerk kimliğiyle bilinen Alman ikinci kanalı ZDF televizyonu, Ortaçağ'da iki tane Papa çıkaran Borgia Ailesi'nin hikayesini 10 bölümlük bir dizi yaptı.



ntvmsnbc haberine göre, dizideki erotizm, ölmekte olan bir Papa'nın bir kadının memesinden süt içmesi gibi sahneleri tartışma yarattı. Almanya'daki muhafazakar kesim, bu dizinin özellikle "prime time" da yayınlanmaması gerektiğini belirtiyor.





Bild anket düzenledi



Alman Bild gazetesi de internet sayfasında bir anket düzenleyerek, okurlarına "Borgia" dizisinin "prime time"da yayınlanıp yayınlanmaması gerektiğini sordu. Ankete katılanların yüzde 47'si bu dizinin yayınlanmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini belirtirken, yüzde 10 bu saate yayınlanmasının doğru olmadığını belirtti.







Ortaçağ'ın skandal ailesi



Ortaçağ'da Vatikan üzerinde önemli bir etkisi bulunan Borgia ailesi iki Papa çıkarmayı başarmıştı. Filmde hayatı konu edilen Rodrigo Borgia 1492-1503 yılları arasında Vatikan'da Papa Alexander VI olarak görev yapmıştı.









