Erotik CD'nin cezası huzurevindeki babaya

Bursa'da, huzurevinde kalan 66 yaşındaki bir kişi, erotik CD ve DVD satan oğlu ve iki arkadaşının, verilen para cezasını ödememesi nedeniyle tutuklandı. Yürüme güçlüğü çeken yaşlı adam, bir polisin sırtında taşındı.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki yıl önce, merkez Osmangazi ilçesinde bazı ilkokul ve ortaokulların çevresindeki bir işyerinde erotik içerikli CD ve DVD satıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ortabağlar Mahallesi'ndeki bu iş yerine düzenledikleri operasyonda, 3 bin pornografik CD ve DVD ele geçirdi. Dükkanda bulunan Ömer B. ile iki arkadaşı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen ve tutuksuz yargılanmalarına karar verilen bu kişilere, mahkemece 7 bin 600 lira ceza verildi.

Aradan geçen yaklaşık iki yılda paranın ödenmemesi nedeniyle yapılan araştırmada, dükkanın, daha önce Ömer B. tarafından babası 66 yaşındaki Selahattin B. adına tescil ettirildiği belirlendi.

Bunun üzerine, Bursa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, Selahattin B. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Selahattin B'nin, huzurevinde barındığını öğrenen polis ekipleri, buraya gitti.

Rahatsızlığından dolayı yürüme güçlüğü çeken Selahattin B., bir polis memuru tarafından sırtlanarak araca bindirildi. Yaşlı adam daha sonra adliyeye götürüldü.

Mahkeme tarafından söz konusu para cezasına karşılık gelen 11 ay hapis cezası verilen Selahattin B, cezaevine gönderildi.