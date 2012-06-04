Eronat: Kürt halkının temsilcisi olduğumuz tescillendi

AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, "AK Parti’nin, Kürt halkının temsilcisi olduğu tescillenmiştir. Destanlar bir kez yazılır ama AK Parti Diyarbakır ’da defalarca destan yazdı" dedi.

AK Parti Diyarbakır il teşkilatının cumartesi günü yapılan ve Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın da katıldığı 4’üncü olağan il kongresinde yeniden il başkanlığına seçilen Halit Advan, Milletvekili Oya Eronat ve ilçe başkanlarıyla birlikte değerlendirme toplantısı yaptı.

AK Parti İl Başkanı Halit Advan, kongreye destek veren herkese teşekkür ederek, AK Parti ’nin millet merkezli siyaseti ile halkın iradesinin üstünde hiçbir irade tanımadığını belirterek, "Partimiz, milletin iradesini yok sayan, statükocu, Ergenekoncu, çetevari tüm yapıların üzerine korkmadan cesurca giderek, halkın iradesini hakim kılmaya çalışmıştır. İnkar edilen, varlığı kabul edilmeyen ’kart- kurt’ diye izah edilen Kürt dili ve Kürt varlığı, kabul edildi. Milli birlik ve kardeşlik açılımı AK Parti döneminde gerçekleşti. Gerek tarih, gerekse bizler, bütün bu yapılanları elbette yeterli görmemekteyiz. Daha yapılacak çok işimizin de olduğunu biliyoruz. Bu bilinç ve inançla daha çok çalışmak, üretmek gerektiğinin de bilincindeyiz" dedi.

'Ak Parti , Diyarbakır’da defalarca destan yazdı'

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ise destanların bir kez yazıldığını ancak AK Parti’nin Diyarbakır’da defalarca destan yazdığını savunarak şunları söyledi: " AK Parti Cumartesi günü Diyarbakır ’da destan yazmıştır. Aslında destanlar bir kez yazılır. Fakat AK Parti Diyarbakır ’da defalarca destan yazdı. Cumartesi günü tüm engellemelere, baskılara rağmen, tüm açıklama ve halka ’Sokağa çıkmayın’ uyarılarına rağmen halk, herkese gereken dersi vermiştir. AK Parti’nin yanında olduğunu bir kez daha göstermiştir. Müteakip defalar gösterdi ama insanlar anlamak istemiyor herhalde. Buna rağmen salondaki büyük coşku, sokaklardaki büyük sevgi seli ile bu bölge halkının da diğer bölge halklarının da gerçek temsilcisinin AK Parti olduğunu göstermiştir. Kürt halkının temsilcisinin AK Parti olduğu, diğer halkların da temsilcisinin nasıl ki AK Parti olduğu gibi, Kürt halkının da temsilcisinin AK Parti olduğu coşkuyla tescillenmiştir."