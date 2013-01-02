Erol Uygun, Emniyet’te sendikalaşma ve Alevi olmasının kurbanı mı?

Hülya Karabağlı/ Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli beş yıllık polis memuru Erol Uygun’un intiharını İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e sordu. Emniyet’teki sendikalaşmaya da dikkat çeken Aygün, “Bir polisin ‘Alevi’ olması neden sorun yaratmaktadır” dedi.

‘Seni ayıklayacağız’ tehditleri

Aygün, soru önergesinin gerekçesinde, “ 30.12.2012 tarihinde kendi silahıyla intihar etmiştir. Beş yıllık polis memuru Erol Uygun'un, Polis Teşkilatı'ndaki sendikalaşma ve 'Alevi olması' nedeniyle yaşadığı baskılar yüzünden intihar ettiği iddia edilmektedir. Son dönemde üzerinde Alevi olması nedeniyle büyük baskılar oluşan ve ‘seni ayıklayacağız’ şeklinde tehditler alan Erol Uygun'un, psikolojik tedavi gördüğü ve elinden silahının alınmadığı bilinmektedir.

İntiharla ilgili soruşturma açıldı mı?

-Erol Uygun’un intiharı ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?

-İddialar ile ilgili açığa alınan polis memuru var mıdır?

-Psikolojik tedavi gören Erol Uygun'un silahı neden alınmamıştır?

-Erol Uygun'a uygulanan baskıdan dolayı şikâyetçi olduğu kişiler var mıdır? Görevleri nelerdir?

Polislerin sendika hakları neden engelleniyor?

-Aynı kurum içinde çalışanların amirlerinden gördüğü baskılardan dolayı 2002-2012 tarihleri arasında kaç soruşturma açılmıştır? Kaçı hakkında işlem yapılmıştır? Hangi cezai işlemler uygulanmıştır?

-Polis memurlarının sendika kurmaları neden engellenmektedir? Bir polis memurunun sendika üyesi olması suç mudur?

-Polislerin sendikalaşması için sizin bir girişiminiz var mıdır?

-Sendika üyesi olan veya olmak isteyen polis memurlarına karşı ayrımcı davranan amirleri hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

Bir polisin ‘Alevi’ olması neden sorun yaratıyor?

-Bir polisin ‘Alevi’ olması neden sorun yaratmaktadır? Bu ayrımcılığı yapanları tespit edip görevden almayı düşünüyor musunuz?

-2002-2012 yılları arasında ayrımcılık suçlaması ile ilgili kaç soruşturma açılmıştır? Ayrımcılık konuları nelerdir?