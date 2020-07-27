Erol Taşdelen: Türkiye'de üretilmeyen makinelerin ithalatına ek gümrük vergisi konunca yatırımlar askıya alındı

Çok sayıda ürüne getirilen ek gümrük vergileri, sanayicinin üretim iştahını azaltmaya başladı. Paramedya sitesi yazarı Erol Taşdelen, “Sanayiciye bu kadar yük fazla” başlıklı yazısında, “Çok acil olarak istihdam kredisi kullanan, istihdamı sağlayacağı makinalar için konulan ek gümrük vergileri kaldırılmalıdır. Bu krediler Covid-19 öncesi kullanıldığı için altı ay istihdam taahhüt süresi en az altı ay ile bir yıl uzatılmalıdır. Zira çoğu yatırımca Covid-19 sürecinde önünü göremediği için yeni yatırımını altı ay ile bir yıl arasında ertelemiş durumda” dedi.

Makina ithalatına getirilen yüzde 7’lik ek gümrük vergisinin yatırım maliyetini artırdığını belirten Taşdelen şunları söyledi:

“Hatırlatalım; bir yıl ödemesiz beş yıl vadeli % 7,50’den krediler % 1’de peşin komisyon verilerek kullanıldı. ‘Altı ay içinde ya yatırım yapacağım ya da istihdam yaratacağım’ dedi sanayici. Taahhüt altına girdi. Şimdi kalktı siyasi irada çoğu ithal sanayi makinalarına % 7 gibi anormal bir ek gümrük vergisi koydu. O zaman % 7,50’den kredi vermenin bir anlamı kaldı mı? Gümrüğe % 7 peşin verince istihdam yaratacak sanayiciye bu makinalar, % 7.50 faiz % 1 peşin komisyon % 7 ek gümrük vergisi konunca % 15.50’ye geldi. Üstelik bunun % 1 komisyon artı % 7’de ek gümrük maliyeti ile % 8’lik kısmı daha şalteri indirmeden cebinden çıktı. Bu arada bu yeni konan ek gümrük vergisi olduğu için asıl gümrük vergisi sıfırlanmadı o devam ediyor, üzerine makinalar için açılan akreditif komisyonu; navlun bedelleri var; o kadar ince hesaba girip beyninizi yakmayayım. Kısaca; sanayiciye yük üzerine yük koyup işsizliği bitireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ek Gümrük Vergiler ile verilen kredilerin anlamsız hale gelmiş oldu.”

İthal edilen pek çok makinenin Türkiye’de üretiminin bulunmadığını belirten Taşdelen şöyle devam etti: “Başta tekstil sektörünün ithal ettiği çoğu makinenin yerli üretimi yok. Sanayici o kadar para savurmayı seven kesim mi sanıyorsunuz? Aynı makine olsa ne işi var Çin’de İtalya’da İspanya’da. Yok maalesef!”