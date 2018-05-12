Erol Olçok'un şirketi, AKP'nin seçim kampanyasında yer almayacağını duyurdu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde oğlu ile birlikte yaşamını yitiren AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok’un şirketi Arter, bu seçim kampanyasında yer almayacağını duyurdu.

Arter'den konuyla yapılan kısa açıklamada “24 Haziran seçimlerinde yer almamalarıyla birlikte AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı olacaklarına inandıkları” ifade edildi.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, açıklamada şöyle denildi:

"Arter Reklam olarak 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri siyasi iletişim çalışmalarında yer almayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin 24 Haziran Seçimleri'nden de başarı ile çıkacağına inancımız tamdır. Allah yar ve yardımcıları olsun. "

Şirketin Erdoğan ve AKP ile yollarını neden ayırdığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

1980 yılında kuruldu

Arter Reklam Ajansı 1980’li yıllarda Erol Olçok tarafından kuruldu. 1985 yılında Rekpa, 1988 yılında ise Ajans E ismini aldı. 1998 yılında Arter Advertising adı ile çalıştı. Hem uluslararası hem de yerel markalara çalıyan Arter, siyasal iletişim alanında dünyanın en büyük ajanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Erol Olçok kimdir?

1963 yılında Çorum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi mezunu. 1987 yılında Arter Reklam Ajansı’nı kurarak reklamcılığa başladı. Siyasal tanıtım faaliyetine RP’nin seçim çalışmalarıyla başladı.



Sonra bir çok kişisel aday kampanyası yaptı. Mehmet Ali Şahin’in 1987'deki adaylığı bunlardan bir tanesi. Sonra Büyükşehir Belediyesi basın danışmanlığında o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte çalıştı. O sırada DYP’den bir teklif aldı.

Tansu Çiller’e bir sunum hazırladı. 1999 seçimlerinde DYP’nin Türkiye genel seçim kampanyasını yaptı. AK Parti’nin kuruluş çalışmaları sırasında Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte çalışma teklifini kabul etti.

Tayyip Erdoğan’ın her zaman en yakınındaki isimlerden biri olan Olçok, "Ak Parti"nin ismini, logosunu, sloganlarını bulan kişiydi. AKP'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’de genel seçim kampanyasını ve sonraki bütün genel ve yerel seçim kampanyalarına yönetti.

Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için üç oğlundan en büyüğü Abdullah Tayyip (16) ile Atatürk Havalimanı'na giderken Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.