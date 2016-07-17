Erol Olçok; Erdoğan'ın yol arkadaşı, AKP'ye 11 kez seçim kazandıran reklamcı

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde açılan ateş sonucu oğlu ile birlikte hayatını kaybeden AKP'nin reklam kampanyalarının mimarı Erol Olçok'ın portresini kaleme aldı. Munyar, Olçok'ı, "Erdoğan'ın yol arkadaşı", "AK Parti'ye 11 kez seçim kazandıran reklamcı" ifadeleriyle tanımladı.

Munyar, yazısında Olçok'ın şu ifadesine de yer verdi:

Parti, lider, sürece katkıda bulunan başka etkenler elbette önemli. Ancak, ben de AK Parti’ye 7 seçim kazandırmış bir ajansın başkanıyım. AK Parti, 10 yılda halkın önüne 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 de referandum için sandık koydu. 7’sinde de oylarını artırdı.Sonrasını da ben saydım. Bir yerel seçim, Cumhurbaşkanılığı seçimi, iki de genel seçim.

Vahap Munyar'ın, "AK Parti'ye 11 kez seçim kazandıran reklamcı" başlığıyla yayımlanan (17 Temmuz 2016) yazısı şöyle:

Önceki gün Boğaziçi Köprüsü'ndeki darbe olayları sırasında oğlu ile birlikte vurularak öldürülen Erol Olçok AK Parti'nin 11 kez sandıktan kazanarak çıkmasına imza atan reklamcıydı. İşte Olçok'un başarı öyküsü...

1963 Çorum doğumlu Erol Olçok, orta okul yıllarında Türkiye çapında gerçekleşen resim yarışmasında dereceye girince, bu yeteneğinin farkına vardı. Bu nedenle İmam Hatip Lisesi sonrasında İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.

Üniversite yıllarında reklam ajanslarında çalıştı. 1985’te ilk reklam ajansı Rekpa’yı, 1988’de Ajans E’yi kurdu. Siyasi reklamcılığı damgasını vuran Arter’in kuruluşunu da 1998’de gerçekleştirdi.Olçok, rakipleri gibi şirket ve kurumların tanıtım, reklam projeleri yürütürken, yakın görüştüğü Mehmet Ali Şahin’den bir davet aldı:

O günlerde siyasi yasaklı olan Necmettin Erbakan için bir konsept hazırladım. İlk siyasi iletişim projem o oldu.1993’te dönemin Refah Partisi (RP) İstanbul İl Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la tanıştı. Erdoğan’la çalışmaya başlaması, 1994’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle gerçekleşti. Erdoğan’la çalışmaya kısa molayı, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi günlerinde verdi:

O yıl DYP’de Tansu Çiller için bir kampanya hazırladım.Yayın hayatına daha sonraki dönemlerde son veren CNBC-e Business Dergisi’nin Mart 2012 sayısında bir röportajı yer alan röportajında siyasi parti reklamcılığıyla ilgili şu mesajı verdi:

Parti, lider, sürece katkıda bulunan başka etkenler elbette önemli. Ancak, ben de AK Parti’ye 7 seçim kazandırmış bir ajansın başkanıyım. AK Parti, 10 yılda halkın önüne 3 genel seçim, 2 yerel seçim, 2 de referandum için sandık koydu. 7’sinde de oylarını artırdı.Sonrasını da ben saydım. Bir yerel seçim, Cumhurbaşkanılığı seçimi, iki de genel seçim.

Yani, Olçok’ın Arter’i Cumhurbaşkanlığı seçimini de sayarsak, AK Parti’nin 11 kez sandıktan kazanarak çıkmasına imza attı.Erol Olçok, 15 Temmuz 2016 akşamı TSK’nın içindeki bir grubun darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah ile birlikte Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Orada açılan ateş üzerine oğlu ile birlikte hayatını kaybetti. Arter’in internetteki sayfasına şu mesaj konuldu:

Şirketimizin kurucusu Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok, 15 Temmuz darbe girişimine karşı verdikleri demokrasi mücadelesinde şehit olmuşlardır.

Erdoğan onun kahramanıydı

Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilişkisi sorulduğunda genelde şu yanıtı verdi:

- Tayyip Bey, siyasette benim yol arkadaşım. Aslında benim kahramanım.

Siyasi reklam hizmeti ihraç etti

ARTER’in Kurucu Başkanı Erol Olçok’la 2011’de TAV havalimanları Holding’in Üsküp Büyük İskender Havalimanı açılış töreninde karşılaştım. Havalimanı açılış organizasyonuna kardeşiyle birlikte kurduğu CEO Organizasyon hizmet veriyordu.Olçok’la orada aramızda şu sohbet geçti:

- Yurtdışında çok iş yapar mısınız?

Elbette oluyor.

- AK Parti’nin girdiği seçimlerde başarılı çıkması size yeni işler getiriyor olmalı.

Biz bir süredir yurtdışında da siyasi parti reklamları, seçim kampanyaları yapıyoruz.

- Nerelerde yaptınız?

Gürcistan, Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Avusturya’da yaptık.

- Dış bağlantıları nasıl kurdunuz?

Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’e zaman zaman yurtdışında kendi kampanyalarını kimin yaptığını soruyorlar. Onlar da sağolsunlar bizi söylüyor. Kimileri internetten tarayıp bizi buluyor.

- Yurtdışında yeni seçim kampanyaları olacak mı?

- Şimdi önümüzde Mısır var. Sayın Başbakanımızın Mısır seyahatine katılmam söz konusu. Orada seçim kampanyası çalışması üstleneceğiz.