Erol Köse'ye takipsizlik kararı!

Müzik yapımcısı Erol Köse, bu yıl yapılan 23 Nisan kutlamalarını boykot eden BDP’lileri Twitter hesabından hakarette bulunmuştu. Köse'nin, "o..çocukları" şeklindeki hakareti için suç duyurusunda bulunuldu. Fakat Savcılık, Köse için, takipsizlik kararı verdi.



Mesut Hasan Benli'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Köse, yayınladığı mesajında kutlamaya katılmayan BDP’liler için “o.. çocukları” ifadesini kullanarak, “BDP 23 Nisan kutlamalarına katılmama kararı almış. İsabet olmuş. Atatürk 23 Nisan’ı Türk çocuklarına armağan etmişti, o... çocuklarına değil” dedi.

Yayınlanan bu mesajlar nedeniyle Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şubesi, Köse hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik aşağılama ve hakaret” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.



İfadesi alınmadı



Suç duyurusunda, Köse’nin mesajıyla ırkçılık yaptığı ileri sürülerek, “TBMM’de grubu bulunan bir siyasi partinin ismini anarak küfür ve hakaretlerde bulunulması toplumda ciddi rahatsızlık yaratmıştır.

Şüpheli bu yorumu sonucu tahrik ortamı oluşturarak sosyal medyada ırkçı yorumların artmasına neden olmuş, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmüştür.

Kürtler başta olmak üzere diğer halklardan ve etnisite insanları aşağılamıştır” demişti. Savcılık suç duyurusunun üzerinde 8 ay geçtikten sonra şüpheli Köse’nin ifadesini bile almaya gerek görmeden takipsizlik kararı verdi.



'Atılı suçlamalardan dolayı kovuşturmaya yer yok'



Savcı, takipsizlik kararında şunları belirtti:

"Bahsedilen eylemde somut olarak halkın bir kesimini aşağılama ve kin ve düşmanlığa tahrik etme suçlarının oluşmadığı ortada.

TCK 126. (Mağdurun belirlenmesi) maddesi uyarınca mağdurun belirlenmesinin de mümkün bulunmadığı gibi Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) bir hükmi şahsiyet olduğu, TCK’nın 125/1. (Hakaret suçu ile ilgili ) maddesinde ise suçun mağdurun ise özel şahıs olabileceği açıkça hakaret ifade edildiğinin kanaat olunduğu, şüpheli hakkında atılı suçlamalardan dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi."



'Hakaret suçunun kişiye yönelik olması gerekiyor'



Cumhuriyet Savcısı Kenan Koçer’in, verdiği takipsizlik kararında hakaret suçuna ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti. Yoruma göre, hakaret suçunun oluşabilmesi için kişiye yönelik olarak işlenmesi gerekiyor.

Böylece AKP, CHP gibi partilere “o. çocukları” şeklinde bir mesaj da suç sayılmayacak. Köse’yi mesajı nedeniyle şikayet eden ve hakkında dava açılmasını isteyen Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz karara sert tepki gösterdi.



'Kararın kaldırılması için itiraz edeceğiz'



Yılmaz, Radikal’e şunları söyledi:

"Takipsizlik kararında, BDP’nin hükmü şahıs olduğu, özel şahıs olmadığı belirtilmiş. Dolaysıyla hakaret suçunun oluşmayacağı sonucuna varmış savcı. Erol Köse’nin mesajına bakıldığında özel olarak şahıslara hakaret etmektedir.

BDP bugün bu ülkede yüzde 6 oy almış bir partidir. Dolaysıyla BDP’ye yönelik olsa dahi burada halkın bir kesimini aşağılama vardır. Savcının bu mantığına bakarsak, herkes AKP ve CHP’ye hatta AKP’liler ve CHP’lilere hakaret edebilir. Çünkü AKP ve CHP de hükmü şahsiyet olduğu için hakaret suçu oluşmaz. Kararın kaldırılması için itiraz edeceğiz" şeklinde konuştu.