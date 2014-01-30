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Erol Köse'ye havalimanında gözaltı

Gözaltına alınarak Bakırköy Adalet Sarayı’na götürülen Köse, savcıya 'o hesaplar benim değil' dedi

30 Ocak 2014 16:08

Yapımcı Erol Köse, Twitter'da bir takipçisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bakırköy Adalet Sarayı’na getirilen Köse, savcıya “o hesaplar benim değil” dedi.

 

Hakkında yakalama kararı

 

Vatan gazetesinden Şeyma Ulusoy'un haberine göre, ünlüler hakkında attığı tweetler ile adından sıkça söz ettiren yapımcı Erol Köse için, kendisini eleştiren bir takipçisine yazdığı ağır küfürler nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Köse, Atatürk Havalimanı’na gittiğinde polislerin hakkında yakalama kararı olduğunu söylemesi üzerine şok oldu. Polis eşliğinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen Köse, talimat bürosuna götürüldü. Burada savcı Bülent Gümüş’e ifade veren Köse, kendi adına ait sahte 26 Twitter hesabı bulunduğunu, küfür ve hakaretlerin kendisine ait olmadığını belirterek hakkında verilen 20 takipsizlik kararını savcıya sundu.

 

‘O hesap bana ait değil’

 

İfadesinin ardından hakkındaki yakalama kararı kaldırılan Köse adliye çıkışında basın mensuplarının sorması üzerine şunları söyledi: “Benim olmayan sahte Twitter hesabından birisine küfürler edilmiş. Bu konuyla ilgili ifade vermeye gitmediğim için de yakalama çıkmış. İfademi verdim. Zaten o hesapların da benim olmadığı ortaya çıktı.”

 

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