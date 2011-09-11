Erol Köse'nin Hülya Avşar'a 'kaset' şantajı gerçek çıktı

T24 - Erol Köse’nin “Elimde Hülya Avşar’ın kasedi var” açıklamasının ardından bir dava da Kaya Çilingiroğlu’ndan geldi. Ancak Çilingiroğlu’nun avukatının dilekçede “O kaset ifşa edilirse müvekkilim çok zorda kalır” demesi ortada gerçekten bir kaset olduğunu ortaya çıkardı.









Hülya Avşar, Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın ardından Kaya Çilingiroğlu da yapımcı Erol Köse’yi Twitter’daki iddiaları nedeniyle mahkemeye başvurdu. Ancak Kaya Çilingiroğlu’nun şikayet dilekçesindeki bir cümle, ortada bir kaset olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.



Ayaklı Gazete'nin haberine göre, Çilingiroğlu’nun avukatı dilekçesinde bu kasedi kast ederek “Erol Köse, müvekkilimin Hülya Avşar ile evli olduğu döneme ait kaset, video ve görüntülerin elinde bulunduğunu gerekirse bunu ifşa edeceğini belirtmiştir. Şüphelinin bahsettiği kaset, video ve diğer argümanlar müvekkilin özel yaşamına ilişkin, ifşa edilmesi durumunda şeref ve saygınlığına zarar verecek niteliktedir...” dedi.



Avukat Osman Hacıbekiroğlu, dilekçesinin sonuç kısmında ise Erol Köse’ye ait ev ve işyerinde her türlü kamera kaydı, video görüntüsü, cd, taşınabilir bellek (flash bellek, fotoğraf, ses kaydı vs için arama yapılmasına ve el konulmasına karar verilmesini istedi.



Erol Köse, Hülya Avşar ile mahkemelik olduğu Twitter açıklamalarında şu iddialarda bulunmuştu:



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