Erol Köse: Zerrin Özer'e tecavüz eden kişi Ümit Güner

Eski yapımcı ve program sunucusu Erol Köse, gençliğinde Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin dönemin ünlü plakçısı Ümit Güner olduğunu iddia etti. Özer, 2006 yılında ePsilon Yayınevi tarafından basılan "Bir Sarışın Küçük Kız" adlı kitabında tecavüze uğradığını açıklamış, kitabın yayımlanmasından 3 yıl sonra katıldığı bir televizyon programında bu kişinin baş harflerinin "Ü.G" olduğunu duyurmuştu.

"Bu olay benim hayatımı alt üst etti. İnsanlar bu olayı bana yapan kişiyi yıllarca başkası zannettiler" ifadesini kullanan Özer, "Babam gibi sevdiğim sevgili Orhan Gencebay'ın adı bile bu çirkin olaya karıştırıldı. İstemeden, onun adı böyle bir olaya karıştırıldığı için kendisinden özür dilerim" diye konuşmuştu.

Eski yapımcı Erol Köse ise TV Em'de yayınlanan "Her Şeyi Konuşalım" programında Zerrin Özer'e tecavüz eden kişinin Ümit Güner olduğunu iddia etti. Özer'in konuyla ilgili olarak daha önce verdiği röportajdan bir kesitin yayınlandığı programda Köse, "Zerrin Özer'e tecavüz eden kişi dönemin ünlü plakçısı, Zerrin Özer ile çalışan Ümit Güner'dir efendim. O dönemde baş harfleri Ü ve G olan başka bir plakçı bulunmuyor" ifadesini kullandı.

Ümit Güner kimdir?

Eski Kent Plak'ın sahibi Ümit Güner'in adı, gazeteci Aykut Işıklar'ın 17 Kasım 2009'da kaleme aldığı bir yazıda şöyle geçiyor:

"Ya Ümit çıkıp "Zerrin bana tecavüz etti" derse..." başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

Ümit Güner'in babası Ankara'nın en büyük plak dağıtım şirketi Kent'in sahibi idi. Plakçılar İstanbul'da önce Sirkeci Doğu İş Hanı'nda, sonra Unkapanı İMÇ'de idi ama... Çıkan her plak önce Ankara'da Kent Plak deposuna gider, oradan Türkiye'nin dört bir yanına dağılırdı. Ama Ümit Güner hiçbir zaman babasının parası ile gezip eğlenen, çapkınlık yapan delikanlı olmadı. Hep çalıştı, babasının servetine servet kattı. 70'li yılların ortalarında da İstanbul'a gelip ayrı şirket kurdu. Bu arada çok güzel ve kültürlü Ankaralı flörtü ile evlendi. Dağıtım işine yapımevini ilave etti. Başta 'İkimiz Bir Fidanız Tülay' gibi pek çok genç sanatçıya albüm yaptı. Unkapanı çarşısının her zaman en zengin ve güçlü yapımcısı oldu. Bu arada yüzlerce uluslararası yapımcının temsilcisi oldu. Halen dinlediğinizin klasik müzik albümleri 35 yıldır Ümit Güner tarafından piyasaya çıkarılır.

Özetle Ümit Güner, zengin, çok kültürlü, çağdaş, konuşkan ve sempatik bir adamdır. Sanırım bugün 55 yaşlarında. Aşırı şişman olduğu için çeşitli hastalıklar geçirdi. Amerika'da yaşıyor. Ama sık sık geliyor. "Uzun zamandır görmediğim, arkadaş olduğum, görüşebileceğim üç-beş yapımcıdan biridir" diyorum. Bir zamanlar ailecek görüşürdük. Ev gelip gitmeleri filan. Eşini çok iyi tanıyorum, Nebahat Çehre'nin güzeli idi.