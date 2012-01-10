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Erol Köse yine dayak yedi!

Erol Köse'yi bu kez; Kenan Doğulu'nun koruması Vahdet dövdü.

10 Ocak 2012 02:00

T24 - Prodüktör Erol Köse'nin başı, sivri dili yüzünden dertten kurtulmuyor. Daha önce Seda Sayan ve Stelyo Pipis'in yardımcısının saldırısına uğrayan Köse'yi bu kez; Kenan Doğulu'nun koruması Vahdet dövdü. 


Sanal alemde yaptığı açıklamalar yüzünden pek çok ünlüyle mahkemelik olan Erol Köse'nin başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz ay önce Seda Sayan'ın saldırısına uğrayan ünlü prodüktörü daha sonra da menajer Stelyo Pipis'in bir çalışanı yumruklamıştı. Yaşanan bu olaylardan ders çıkarmayan Köse, bu kez de Kenan Doğulu, cephesinden darbe yedi.



Yeni yıl dayağı


İddialara göre Köse; yılbaşı gecesi Grand Cevahir Otel'de sahne alan Kenan Doğulu'yu dinlemeye gitti. Popçuya ön masadan ilginç el hareketleri yapan Köse'yi Doğulu'nun yakın koruması Vahdet, dışarı çıkarmak istedi. Köse direnince, koruma Erol Köse'ye tokat attı. Karşılık vermeye çalışan Erol Köse ve Vahdet kavgasını etraftakiler ayırdı.



Doğulu için neler yazdı?

 
"Askerlik yapmayana erkek denilmez. Bu durumda Kenan Doğulu'ya etek modeli yarışmasını tekrar başlatıyorum. İsmi de Kenaniye olarak değişsin."


"Kenaniye Doğulu, ABD'de okuyormuş. Oldu, gözlerim doldu."


"Kenan 'Yaparım, bilirsin' diyordun. Ama bak yapamadın Çaki!"



Patronun sağ kolu

 
Uzun yıllardır Kenan Doğulu'nun korumalığını yapan Vahdet, Erol Köse'nin patronu hakkında söylediği hakaretlerin faturasını kesti. Vahdet, Köse'yi tokatladı.


 

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