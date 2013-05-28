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Erol Köse: Meryem Uzerli Berlin'e hiç gitmedi

Erol Köse Twitter hesabından Meryem Uzerli'nin Berlin'e hiç gitmediğini iddia etti

28 Mayıs 2013 13:16

Erol Köse, Twitter hesabından psikolojik tedavi görmek için Berlin'e giden Meryem Uzerli'nin Berline hiç gitmediğini iddia etti.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde beğeniyle izlenen Meryem Uzerli'nin bir süredir ilişki yaşadığı Can Ateş önceki gün Bebek'te aracıyla beklerken görüntülendi. Can Ateş, kendisine sevgilisi Meryem Uzerli ile alakalı yöneltilen soruları yanıtlamadan Swiss Otel’e girdi. Ateş, geceyi otelde geçirirken Uzerli’nin sevgilisini görmek için gizlice gelip gelmediği ise merak konusu oldu.

Can Ateşi'in merak uyandıran otel ziyareti sonrasında Erol Köse, Meryem Uzerli'nin Berlin'e hiç gitmediğini iddia etti. Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalar yapan Köse, 'Flash! Çok gizli bilgi. Hürrem hiç Berlin'e gitmedi. Pasaport çıkışı yok! Fiyat arttırmak için kolpa yapıyor. İstanbul'da otelde saklanıyor. Cebi babasına yönlendirdi ki Berlin'de zannedilsin. Süleymen'ın yarı fiyatı oynaması adil değil. Abla haklı. Hadi verin parayı Hürremsiz olmaz!' diye yazdı.

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