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Erol Köse Mercan'ı işinden mi etti?

Twitter’da Haluk Bilginer’in Zuhal Olcay’ı dövdüğü şeklinde iddialarda bulunan Erol Köse, sanatçısı Mercan’ı

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - Twitter’da Haluk Bilginer’in Zuhal Olcay’ı dövdüğü şeklinde iddialarda bulunan Erol Köse, sanatçısı Mercan’ı yeni işinden etti. Haluk Bilginer’in yeni başlayacak dizisinde önemli bir rol alan genç sanatçı, patronun sert açıklamaları yüzünden dizi kadrosundan çıkarıldı. 



Erol Köse Production sanatçılarından Mercan, yakında ATV ekranlarında başlayacak Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı “İstanbul’un Altınları” isimli dizinin yapımcılarından oyunculuk teklifi almıştı. Dizide Demet Akbağ’ın kızı rolü için teklif götürülen Mercan deneme çekimlerinde beğenilmiş ve prensipte kendisi ile anlaşılmıştı. Ancak o günlerde Erol Köse sosyal iletişim ağlarından Twitter’a üye olmuş ve gündem değiştiren açıklamalar yapmaya başlamıştı.

Köse’nin ilk şaşırtıcı açıklaması bir dönem aynı sitede komşu olduğu Haluk Bilginer-Zuhal Olcay çifti ile ilgiliydi. Yapımcı Köse, Zuhal Olcay’ın Haluk Bilginer’in şiddetine maruz kaldığı yönünde sarsıcı iddialarda bulunmuş, bunun üzerine Zuhal Olcay da kendisini dava etmişti.

Haluk Bilginer, Mercan’ın rol için uygun olduğunu ve oyunculuğunu beğenmesine rağmen Erol Köse sanatçısı olduğu için dizide rol almasını istemedi. Bir son dakika değişikliği ile Mercan kadrodan çıkarıldı. Yetenekli genç sanatçının ilk oyunculuk deneyimi Erol Köse’nin ‘yapıcı” twitter mesajları nedeniyle engellendi.


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