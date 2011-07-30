Erol Köse Mercan'ı işinden mi etti?

T24

Erol Köse Production sanatçılarından Mercan, yakında ATV ekranlarında başlayacak Haluk Bilginer’in başrolünde oynadığı “İstanbul’un Altınları” isimli dizinin yapımcılarından oyunculuk teklifi almıştı. Dizide Demet Akbağ’ın kızı rolü için teklif götürülen Mercan deneme çekimlerinde beğenilmiş ve prensipte kendisi ile anlaşılmıştı. Ancak o günlerde Erol Köse sosyal iletişim ağlarından Twitter’a üye olmuş ve gündem değiştiren açıklamalar yapmaya başlamıştı.Köse’nin ilk şaşırtıcı açıklaması bir dönem aynı sitede komşu olduğu Haluk Bilginer-Zuhal Olcay çifti ile ilgiliydi. Yapımcı Köse, Zuhal Olcay’ın Haluk Bilginer’in şiddetine maruz kaldığı yönünde sarsıcı iddialarda bulunmuş, bunun üzerine Zuhal Olcay da kendisini dava etmişti.Haluk Bilginer, Mercan’ın rol için uygun olduğunu ve oyunculuğunu beğenmesine rağmen Erol Köse sanatçısı olduğu için dizide rol almasını istemedi. Bir son dakika değişikliği ile Mercan kadrodan çıkarıldı. Yetenekli genç sanatçının ilk oyunculuk deneyimi Erol Köse’nin ‘yapıcı” twitter mesajları nedeniyle engellendi.