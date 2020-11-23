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Erol Köse: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in kapısında yattı

23 Kasım 2020 23:14

Erol Köse Hülya Avşar'ın İbrahim Tatlıses'in kapısında yattığını iddia etti. 

Hülya Avşar dün akşam İbo Show'a konuk oldu. Yayında birlikte "Mavi Mavi" adlı şarkıyı söylerken İbrahim Tatlıses ağladı. 

Çok konuşulan dünkü programın ardından, bugün UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan Erol Köse ve Lerzan Mutlu’nun sunduğu 'Pişti' adlı programda Erol Köse ilginç bir iddiada bulundu. İkilinin bir zamanlar aşk yaşadığını söyleyerek Avşar'ın o zamanlar Tatlıses'e aşık olduğunu ve Tatlıses’in kapısında yattığını ileri sürdü. 

 

 

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