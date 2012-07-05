Erol Köse dolandırıcılıktan ifade verdi

Twitter'dan ünlülerle ilgili attığı mesajlar yüzünden birçok kez poliste ifade veren yapımcı Erol Köse bu defa da bir dolandırıcılık konusundan şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

Erol Köse, eski ortağı Mehmet Fevzi Siverekli’nin Komedi Ses Görüntü Hizmetleri Organizasyonu şirketinin kendinden habersiz üçüncü bir kişiye sahte evraklarla devredilerek zarara uğratıldığı şikayeti üzerine ifade verdi. İfadesinde devir işlemlerinin kanuni olduğunu savunan yapımcı Köse, ortağı Siverekli’nin de devirden haberinin olduğunu ileri sürdü. Köse, şirketi devralan C.Ö ile birlikte polis nezaretinde savcılığa ifade vermeye gitti.

Eski ortağı Mehmet Fevzi Sivrekli’nin savcılığa şikayetinde Köse ile ortağı olduğu Komedi Ses Görüntü Hizmetleri Organizasyonu Tic Lmt. Şirketi’nin 2006 yılında kendinden habersiz olarak sahte belgelerle üçüncü bir kişiye devredilmesinden dolayı binlerce lira zarara uğratıldığını ileri sürdü.

Savcılığın talimatı üzerine yapımcı Erol Köse ile şirketi devralan C.Ö. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne ifade verdi. Yapımcı Erol Köse, ifadesinde suçlamaları reddetti. Köse, devir işlemlerinin kanuni olduğunu belirterek ortağı olan Siverekli’nin de devirden haberi olduğunu ileri sürdü.

Emniyette işlemleri tamamlanan Erol Köse ile C.Ö, polis nezaretinde ifade vermek üzere adliyeye götürüldü.