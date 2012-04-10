Erol Köse, bu kez de Cem Yılmaz'ı hedef aldı

Twitter'da birçok ünlüye hakaret derecesine varan sözler sarf eden Erol Köse bu kez Cem Yılmaz'ı hedef aldı.

İŞTE EROL KÖSE'NİN "TWIT"LERİ:

@drerolkose

Bu sorunu daha da büyümüş,, Cemin çıkıp en mutlu olacağı dönemde niye gazetecileri tartaklayıp hep somurttuğunu açıklaması lazım

@drerolkose

Size sözüm vardı bomba istiyordunuz alın işte kralını!!!!!!! ALAYıNA ROT BALANS DR İŞ BAŚİNDA MASKELER İNECEK TEKER TEKER

@drerolkose

Eski cem yılmz öyle diğildi. candan yapardı espirilerini gözleri parlardı gülerek şimdi cok üzüntülü görülüyo düşünceli yakismıyor.

@drerolkose

Çogu medya bunu yazamaz Cmylmz beleş davetiyesine tav olur#bazıları ama drerol yazar #nediyosako peki Cmylmz'ın başka yönlerini de yrn

@drerolkose

cmylmz evlendikten sonra cook asabilesti.. O dugundeki fotograflarinda guluyr sadece poz vermek icin guluyor yksa cok sinirlidi

@drerolkose

Cem ile ailesi gorusmuyor, skandal cikmasin diye dugune 1 saat ugradilar , KİZ İSTEMEYE GİTMEYİŞTEN BELLİYDİ Bİ ARİZA OLDUGU

@drerolkose

bu işte bir iş oldugu bellıydı,cem eşi yanındayken mutsuz ve gergin olduğu anlasılıyor, muhabırlerı azarlama modunda.

@drerolkose

aloooooo @CMYLMZ işte ben adama böyle twit attiririm rahat ol kanka

@drerolkose

Ne o Cem halkin somurtmana tepkisini kaldiramadin mi yeğennnn!!!! Hadi biz bizeyiz anlat niye somurtuyordun!! HADİ ANLAT YOKSA BEN KIBRISI

@drerolkose

Da ANADOLU TURNESİNİ DE HEPSİNİ ANLATİCAM, SAKIN ARAYA DİST KOYMA ANLATICAM KANKA!!

@drerolkose

YARASI OLAN GOCUNUR . YALNIZ DİKKAT ET TMSF TUM MALLARİNA EL KOYABİLİR ANLADİN SEN NEYİ SUNUCAGİMİ... SENİ GİDİ SENİ

@drerolkose

Şafak Sezer de şahit. BANA GELİP BENİ BKM den kurtar diye az aglamadin ben Uzanlarla ortak şirketimdeyken nelerini ortbas

@drerolkose

Ettim iyi dusuuuun amma bizde hersey kanitliii,Mahkemeye sunariz yegen rahat ol, senin o karanlik kirli sakalli yuzunu gostereCEM rahat ol!

İŞTE CEM YILMAZ'IN "TWIT"LERİ

@CMYLMZ Hakkimda herturlu ahlaksiz dedikoduyu yalan ve edepsiz yorumlari haber diye duyuranlari adalete sikayet edecegimi kamuoyuna duyururum.

@CMYLMZ Bu ve benzeri insanlik disi tavir sergileyenlerin memleketi dingonun ahiri zannetmesine kendileri gibi olmayani kotu ahlaksiz gosterme...

@CMYLMZ cabasina dedikodu gibi zaten ucuz bir meselenin insanlarin hobisi ve memleket gundemi haline getirilmesine artik sabrim kalmadi..