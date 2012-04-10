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Erol Köse, bu kez de Cem Yılmaz'ı hedef aldı

Erol Köse, Twitter adresinden Cem Yılmaz'ın özel hayatına dair iddialarda bulundu

10 Nisan 2012 01:36

Twitter'da birçok ünlüye hakaret derecesine varan sözler sarf eden Erol Köse bu kez Cem Yılmaz'ı  hedef aldı.

 
 

İŞTE EROL KÖSE'NİN "TWIT"LERİ:

 
 
@drerolkose
 
Bu sorunu daha da büyümüş,, Cemin çıkıp en mutlu olacağı dönemde niye gazetecileri tartaklayıp hep somurttuğunu açıklaması lazım
 
 
 
@drerolkose
 
Size sözüm vardı bomba istiyordunuz alın işte kralını!!!!!!! ALAYıNA ROT BALANS DR İŞ BAŚİNDA MASKELER İNECEK TEKER TEKER
 
 
 
@drerolkose
 
Eski cem yılmz öyle diğildi. candan yapardı espirilerini gözleri parlardı gülerek şimdi cok üzüntülü görülüyo düşünceli yakismıyor.
 
 
 
@drerolkose
 
Çogu medya bunu yazamaz Cmylmz beleş davetiyesine tav olur#bazıları ama drerol yazar #nediyosako peki Cmylmz'ın başka yönlerini de yrn
 
 
 
@drerolkose
 
cmylmz evlendikten sonra cook asabilesti.. O dugundeki fotograflarinda guluyr sadece poz vermek icin guluyor yksa cok sinirlidi
 
 
 
@drerolkose
 
Cem ile ailesi gorusmuyor, skandal cikmasin diye dugune 1 saat ugradilar , KİZ İSTEMEYE GİTMEYİŞTEN BELLİYDİ Bİ ARİZA OLDUGU
 
 
 
@drerolkose
 
bu işte bir iş oldugu bellıydı,cem eşi yanındayken mutsuz ve gergin olduğu anlasılıyor, muhabırlerı azarlama modunda.
 
 
 
@drerolkose
 
aloooooo @CMYLMZ işte ben adama böyle twit attiririm rahat ol kanka
 
 
 
@drerolkose
 
Ne o Cem halkin somurtmana tepkisini kaldiramadin mi yeğennnn!!!! Hadi biz bizeyiz anlat niye somurtuyordun!! HADİ ANLAT YOKSA BEN KIBRISI
 
 
 
@drerolkose
 
Da ANADOLU TURNESİNİ DE HEPSİNİ ANLATİCAM, SAKIN ARAYA DİST KOYMA ANLATICAM KANKA!!
 
 
 
@drerolkose
 
YARASI OLAN GOCUNUR . YALNIZ DİKKAT ET TMSF TUM MALLARİNA EL KOYABİLİR ANLADİN SEN NEYİ SUNUCAGİMİ... SENİ GİDİ SENİ
 
 
 
@drerolkose
 
Şafak Sezer de şahit. BANA GELİP BENİ BKM den kurtar diye az aglamadin ben Uzanlarla ortak şirketimdeyken nelerini ortbas
 
 
 
@drerolkose
 
Ettim iyi dusuuuun amma bizde hersey kanitliii,Mahkemeye sunariz yegen rahat ol, senin o karanlik kirli sakalli yuzunu gostereCEM rahat ol!
 
 
 

İŞTE CEM YILMAZ'IN "TWIT"LERİ

 
 
 
@CMYLMZ  Hakkimda herturlu ahlaksiz dedikoduyu yalan ve edepsiz yorumlari haber diye duyuranlari adalete sikayet edecegimi kamuoyuna duyururum.
 
 
 
@CMYLMZ  Bu ve benzeri insanlik disi tavir sergileyenlerin memleketi dingonun ahiri zannetmesine kendileri gibi olmayani kotu ahlaksiz gosterme...
 
 
 
@CMYLMZ cabasina dedikodu gibi zaten ucuz bir meselenin insanlarin hobisi ve memleket gundemi haline getirilmesine artik sabrim kalmadi..

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