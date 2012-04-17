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Yaşam

Erol Günaydın yoğun bakıma alındı!

Usta oyuncu Erol Günaydın, kaldığı hastanede fenalaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı

17 Nisan 2012 00:04

 

Usta oyuncu Erol Günaydın, kaldığı hastanede fenalaşınca yoğun bakımda tedaviye alındı.
 
Kadıköy Acıbadem Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alınan Erol Günaydın’ın kızı Günfer Günaydın, "Babam akciğer enfeksiyonu geçirmişti. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Dün normal odaya alınmıştı. Bugün tekrardan fenalaştı. Şimdi karbondioksit değerleri yüksek olduğundan tekrardan yoğun bakım altında tutuluyor. Bilinci yerinde. Bugün aynı zamanda babamın doğum günü. Müjdat Gezen ve Rasim Öztekin hastaneye gelmişlerdi. 79. yaşını birlikte kutlayacaktık. Planlarımız tutmadı" diye konuştu.

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