Erol Günaydın eşinin yanına gömülecek

79 yaşında hayatını kaybeden Erol Günaydın yarın Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.

Ünlü tiyatro sanatçısı Erol Günaydın’ın kızları Günfer Günaydın ve Fatoş Günaydın kameraların karşınına geçti. Günfer Günaydın babasının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Babasının uzun zamandır tedavi gördüğünü söyleyen Günfer Günaydın gözyaşlarını tutamayarak, “Uzun zamandır tedavi oluyordu. Ama kurtaramadık. Bodrum’daki hastanelerde iyi olanaklar olmadığı için iyi bakılamadı. Çok direndi. Çok şey yapmak istiyordu.

Bodrum’dan buraya getirdik. 2 hafta boyunca burada çok direndi. Her gün konuştuk babamla. Bugün de ablam geldi. Sabah onu gördü. Ondan sonra da maalesef kaybettik. Bodrum’da iyi olanakları yoktu” dedi.

Günfer Günaydın, “Eğer burada olsaydı, şimdi yanımızda olacağını düşünüyorum. Tabi kimseyi suçlamıyorum ama burada daha iyi bakıldı. Babam sağlığında bir şeyler istiyordu. Birkaç proje vardı. Ama sonra iptal edip başkalarını seçtiler. Çalışmayı çok seviyordu, üzülmüştü. Kimseye kırgın değildi. Vasiyeti yoktu. Neşesi çok yerindeydi kaybedeceğimizi düşünmüyorduk” diye konuştu

Fatoş Günaydın ise, “Tabi ne kadar yoğun bakımda olsa da biz onun hep çıkacağını düşündük. Babam çok güçlüydü” dedi.

Erol Günaydın için Çarşamba günü Ses Tiyatrosu’nda tören yapılacak. Günaydın’ın cenazesi, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.