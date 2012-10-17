Erol Günaydın bugün uğurlanıyor

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden usta tiyatrocu Erol Günaydın için bugün ilk tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak. Günaydın’ın cenazesi buradaki törenin ardından, Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.

Meddah geleneğinin son temsilcilerinden biri olan Günaydın’ın ölümü üzerine devlet erkânından mesaj yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yayımladığı mesajda, “Canlandırdığı ve seslendirdiği karakterlerle her yaştan sanatseverin beğenisini kazanan usta oyuncu Erol Günaydın, başarılı sanat hayatı ve kişiliğiyle kendisinden sonraki nesillere de örnek olmuştur. Erol Günaydın, daima sevgi ve takdirle hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

'Yeri dolmayacak bir kayıp'

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Erol Günaydın’ın tiyatroculuğunun yanında, yer aldığı birçok filmle de Türk sinemasında unutulmaz bir yer edindiğini belirtirken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Hayat verdiği karakterlerle olduğu kadar sanatçı kimliğine yaraşır duruşuyla yeri asla doldurulamayacak olan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Erol Günaydın’ın ölümü üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “İnsan olmanın erdemlerini de benliğinde, sosyal ve sanatsal yaşamında taşıyan büyük usta Erol Günaydın’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim” dedi.