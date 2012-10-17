T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Erol Günaydın bugün uğurlanıyor

Günaydın, Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek

17 Ekim 2012 12:11

Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden usta tiyatrocu Erol Günaydın için bugün ilk tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak. Günaydın’ın cenazesi buradaki törenin ardından, Teşvikiye Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazını müteakip Feriköy Mezarlığı’nda eşinin yanına defnedilecek.

Meddah geleneğinin son temsilcilerinden biri olan Günaydın’ın ölümü üzerine devlet erkânından mesaj yağdı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yayımladığı mesajda, “Canlandırdığı ve seslendirdiği karakterlerle her yaştan sanatseverin beğenisini kazanan usta oyuncu Erol Günaydın, başarılı sanat hayatı ve kişiliğiyle kendisinden sonraki nesillere de örnek olmuştur. Erol Günaydın, daima sevgi ve takdirle hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı.

 

'Yeri dolmayacak bir kayıp'

 

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Erol Günaydın’ın tiyatroculuğunun yanında, yer aldığı birçok filmle de Türk sinemasında unutulmaz bir yer edindiğini belirtirken, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, “Hayat verdiği karakterlerle olduğu kadar sanatçı kimliğine yaraşır duruşuyla yeri asla doldurulamayacak olan değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk tiyatro camiasına sabır ve başsağlığı dilerim” dedi.

Erol Günaydın’ın ölümü üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “İnsan olmanın erdemlerini de benliğinde, sosyal ve sanatsal yaşamında taşıyan büyük usta Erol Günaydın’ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim” dedi.

ETİKETLER

erol günaydın

İlgili Galeri

Tiyatronun ulu çınarı Erol Günaydın yaşamını yitirdi!

İlgili Haberler

Erol Günaydın hayatını kaybetti!

Tiyatrocu Erol Günaydın yaşamını yitirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24