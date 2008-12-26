Erol Evgin’in en acı konseri

Annesinin ölüm haberini Gaziantep’te sahnede alan ünlü sanatçı Erol Evgin, bu haberi programının sonuna kadar dinleyicilerinden gizledi



Sahnede zaman zaman gözleri dolan Evgin, program sonunda “Bugün, benim için çok acılı bir gün. Annemi kaybettim. İyi ki geldiniz acımı hafiflettiniz. Çıkarken de bir Fatiha okursanız beni mutlu edersiniz. Şarkı söylemek benim ibadetim. O yüzden bugün sahneye çıkmak zorundaydım” derken gözyaşlarını tutamadı.