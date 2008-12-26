Erol Evgin’in en acı konseri

Annesinin ölüm haberini sahnede alan Erol Evgin, bu haberi programının sonuna kadar dinleyicilerinden gizledi
26 Aralık 2008 02:00
Annesinin ölüm haberini
Gaziantep’te sahnede alan ünlü sanatçı Erol Evgin, bu haberi
programının sonuna kadar dinleyicilerinden gizledi
Sahnede zaman
zaman gözleri dolan Evgin, program sonunda “Bugün, benim için çok acılı
bir gün. Annemi kaybettim. İyi ki geldiniz acımı hafiflettiniz.
Çıkarken de bir Fatiha okursanız beni mutlu edersiniz. Şarkı söylemek
benim ibadetim. O yüzden bugün sahneye çıkmak zorundaydım” derken
gözyaşlarını tutamadı.