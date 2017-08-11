Erol Evgin 36 yıl sonra Türkiye turnesine çıkıyor

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Erol Evgin, 'Altın Düetler' albümünün gördüğü ilginin ardından hayranlarından gelen yoğun istek üzerine 'Altın Şarkılar Açıkhava Konserleri' ile Türkiye turnesine çıkıyor.

Türkçe müziğin efsane ismi Erol Evgin, 36 yıl aradan sonra Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Sevilen sanatçı en son 1977 ve 1981 yılları arasında 40’ar gün süren üç Türkiye turnesi düzenlemişti.

12 ilde müzikseverlerle buluşacak

‘Altın Düetler’ albümü ile müzikal serüvenini taçlandıran Evgin, Gergedan Yapım ve Sayı Organizasyon işbirliğiyle çıkacağı Türkiye turnesinde Denizli, Antalya, Bodrum, İstanbul, Bursa, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa'da müzikseverlerle buluşacak.

Erol Evgin'in konser takvimi şöyle:

21 Ağustos / Denizli Açıkhava Tiyatrosu

22 Ağustos / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

25 Ağustos / Bodrum Antik Tiyatro

20 Eylül / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

30 Eylül / Bursa Açıkhava Sahnesi

6 Ekim / Konya Dedeman Otel

7 Ekim / Ankara ODTÜ Vişnelik Tesisleri

21 Ekim / İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

26 Ekim / Adana Çukurova Üniversitesi Amfi Tiyatro

27 Ekim / Mersin Yenişehir Kültür Merkezi

3 Kasım / Gaziantep Şehit Kamil Kültür Merkezi

4 Kasım / Şanlıurfa Urfa City AVM Konferans Salonu