Erol Evcil'in tüm malvarlığınıa el konuldu

Karapara akladığı ve organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın kasası olduğu öne sürülen Erol Evcil (Eşrefoğlu) 15 yıl hapis ve 1 milyon 250 bin TL para cezasına, Nilüfer Turizm’in sahibi Hüseyin Kayapalı da 15 yıl 10 hapis ve 1 milyon 250 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, mahkeme karapara aklayarak elde edildiği gerekçesi ile Evcil ve Kayapalı’nın tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi. Para cezasının aylık olarak ve birbirini takip eden aylarda 24’er eşit taksitle ödenmesine, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi durumunda geri kalan paranın tamamının tahsil edilmesine ya da ödenmeyen para cezasının hapse çevrilmesine hükmetti.

Yaklaşık 5.5 yıldır süren davanın sonunda, 130 sanık beraat etti. Mahkeme Evcil ve Kayapalı’nın da arasında bulunduğu 84 sanığa 10 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası verirken, firari bir sanığın dosyasını ayırdı. Yargılama sırasında ölen 3 sanığın da davası düştü. Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı’nın da arasında bulunduğu 9 kişinin örgüt kurup yönettiğini belirten mahkeme, kurulan örgütün silahlı örgüt olarak kabulünü gerektirecek nitelikte bir delil bulamadı.

Gerçek sahip Evcil

Aralarında Hüseyin Kayapalı’nın da bulunduğu 19 kişinin üzerlerinde görülen şirket hisselerinin, bilirkişi raporuyla tespit edilen gayrimenkullerinin gerçek sahibinin Erol Evcil olduğu öne sürülerek karapara aklayarak ele geçirildiğinden bunlara el konulmasına karar verildi. Aralarında EREGE Metal, Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği ve SİDEMİR Sivas Demir Çelik İşletmeleri’nin de bulunduğu 20 şirketin karapara aklama faaliyetinde kullanıldıkları belirtilerek, bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görevli olan şahısların üzerinde bulunan ve bu şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklı tüm malvarlıklarına el konulmasına hükmedildi.

41 sanığın taşınır ve taşınmazlarına da el konuldu. El konulan ve adli emanette kayıtlı bulunan 52 milyon 820 bin TL ile Sivas Demir Çelik A.Ş. ile Sivyat Sivas Sanayi A.Ş.’nin borcuna mahsuben EREGE Metal Demir Çelik A.Ş. tarafından TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı geçici hesaplarında bekletilen 6 milyon 390 bin dolara da el konulmasına hükmedildi.

Evcil’in el konulan malları

Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı liderliğinde oluşturulan suç örgütü tarafından idare edilerek karapara aklama faaliyetinde kullanıldığı öne sürülen şirketler:

Aman Petrol Ürünleri

DENGE Televizyon

E.L.M. Gıda

EREGE Metal

ERK Bilgisayar

Ersöz Un Fabrikası

GR İnş. ve Gayrimenkul

İdeal Petrol

İnkişaf Tekstil

Kayapalı Nilüfer Turizm

Bursa Kayapalı Nilüfer Tur.

KE-PET Petrol

Kevser Kaynak Suları

MONES Tekstil

Nilüfer Sigorta

Nilüfer Lojistik

SİDER Dış Ticaret

SİDER Demir Çelik

SİDEMİR Sivas Demir

SİVYAT Sivas Sanayi