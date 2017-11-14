"Erol Erdal Alkan'ı Milli Takım'a önerenler hesap verecek"

Habertürk yazarı Atilla Türker, Erol Erdal Alkan'ın Milli Takım'a çağırılmasıyla ilgili olarak yaşanan tartışmalar için "Tamam, kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor ama bu tablonun A Milli Takım’a kadar sirayet etmesini kim nasıl izah edecek!" dedi.

"Dur demenin zamanı artık geldi de geçiyor. Gerekli önlemler alınsın. Araştırmalar yapılsın" diyen Türker, "Suçlular en kısa zamanda açıklansın! Sorumluluğumuzu bilelim. Gerçeklerin üzerine gidelim.Kötü niyetli kişilerle sonuna kadar mücadele edelim" ifadesini kullandı.

Türker'in "Abdullah önerdi Lucescu aldı" başlığıyla (14 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Hemen belirteyim, bazı ifadeler alındı. Çıkan sonuç şu: Halen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Abdullah Ercan’ın “Bazı futbolcularla ilgili olarak Lucescu’ya bilgi verdim. Bu futbolcuların arasında Erol Alkan da vardı. Lucescu elindeki isimler arasında tercihini Erol’dan yana kullandı” dediği ortaya çıktı

Lucescu’nun kulağına kim fısıldadı? Evet... 2 gündür cevabı aranan soru bu... Lucescu kimin tavsiyesi sonucu Erol Erdal Alkan’ı A Milli Takım kadrosuna çağırdı.

Elbette ki birileri vardı ortada... Lucescu, durduk yere davet etmeyeceğine göre... Gidip izlemediğine göre... Bu işin altında federasyonda görevli bir teknik adam mı vardı acaba? Ya da bir yönetici!

Lucescu’ya “Hocam, Erol iyi futbolcu... Alsan iyi olur” diyen kimdi?

Ülkemizde oynadığı 3 yıl içinde 2. lig takımlarında bile yedek kalan bir oyuncu için A Milli Takım davetiyesi çıkartan kişilerin ortaya çıkması gerekiyordu elbet.

Halen Hollanda 2. Ligi’nin en zayıf takımlarından Dordrecht’te 5 bin lira karşılığında top koşturan bir oyuncu için kimler nasıl bir cila yaptı acaba?

Hemen belirteyim. Şimdilik bazı ifadeler alındı. Çıkan sonuç şu: Halen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olan Abdullah Ercan’ın “Bazı futbolcularla ilgili olarak Lucescu’ya bilgi verdim. Bu futbolcuların arasında Erol Erdal da vardı. Lucescu elindeki isimler arasında tercihini Erol’dan yana kullandı” dediği ortaya çıktı.

Şu da var: Abdullah Ercan, Erol Erdal Alkan’ı geçen yıl Ümit Milli Takım kadrosuna da çağırmıştı. Nitekim bu futbolcu 3 kez milli takım forması giymişti.

Bazı kişilerle yollar ayrılacak

Lucescu’nun yardımcılarından olan Kerem Yavaş’ın da olayların gelişiminden haberdar olduğu medyaya yansıdı. Şimdi ne olacak? Bir süre beklenecek. Abdullah Ercan ve Kerem Yavaş’la birlikte bazı kişilerin detaylı ifadeleri de alınacak. Sonra? Sormayın... Bu kişilerin durumu parlak görünmüyor. Adı geçen teknik adamlarla yollar ayrılırsa kimse şaşırmasın.

Edindiğim bilgi şu: Federasyon işin peşini bırakmayacak. Sonuna kadar gidecek. Birilerinin bileti kesilecek.

Doğrusu da bu zaten... Nihayetinde ortada çok büyük bir skandal var. Kimler suçluysa faturayı ödesin!

Olaylar normal seyretseydi eğer ne olacaktı? Söyleyeyim: Erol Erdal Alkan müthiş bir para karşılığında Süper Lig’deki herhangi bir takıma transfer olma şansını yakalayacaktı. Artık olur mu? Biraz zor!

Malum menajerler kaçak güreşe başladı

Aslında bu son fırsattı. Çünkü A Milli Takımımız önümüzdeki 1 yıl içinde belki de hiç maç yapmayacak. Ya da 6-7 ay sonra 1-2 müsabakaya çıkacak. Velhasıl kareler iyi birleştirildiğinde kötü bir tablo ortaya çıkıyor.

Şunu da belirteyim: Bu rezalet patlak verince malum menajerler kaçak güreşmeye başladı. Ortadaki belgelere rağmen, inkar etme çabasına girdiler. Tabii hikaye... Eldeki tüm belgeler menajerlerin kim olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Belgedeki isimler nedir? MEC Menagament şirketi... Metin Korkmaz ve Özkan Doğan. Olay iyi sonuçlansaydı herkes sahiplenecekti. Birileri “Ben buldum” diyecekti. “Kayıtlar ortada, bu futbolcu bizim” diye göğüs gereceklerdi. Ama şimdi ne yapacaklarını şaşırdılar. Her zaman olduğu gibi yine çamura yatıyorlar. Tabii komik duruma düşüyorlar. İnsanların yaptıklarının ve söylediklerinin arkasında durması gerekir ama benimki de fazla iyi niyetli bir yaklaşım herhalde.

Evet... Tarihi bir rezalet gün yüzüne çıktı.

Şapkaları önümüze koymamız gerekiyor. Yaşanan bu olay bile acı gerçekleri tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. Dünyanın neresinde var böyle kolay A Milli Takım’a çağrılmak. Nerede var böyle başıbozuk bir futbol zemini!

Tamam, kulüplerimiz çok kötü yönetiliyor ama bu tablonun A Milli Takım’a kadar sirayet etmesini kim nasıl izah edecek!

Dur demenin zamanı artık geldi de geçiyor. Gerekli önlemler alınsın. Araştırmalar yapılsın.

Suçlular en kısa zamanda açıklansın! Sorumluluğumuzu bilelim. Gerçeklerin üzerine gidelim.

Kötü niyetli kişilerle sonuna kadar mücadele edelim.