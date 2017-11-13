"Erol Alkan' adını Lucescu'ya kim fısıldadı?"

Habertürk yazarı Atilla Türker, Erol Erdal Alkan bazı kişilerin isteği üzerine Lucescu tarafından A Milli Takım’a çağrıldığını ifade etti. Türker, "Direkt soruyorum: Erol’un ismini, Mircea Lucescu’ya kim önerdi? Perde arkasında kimler var?" dedi.

Türker'in "Erol Alkan’ın adını Lucescu’ya kim fısıldadı?" başlığıyla (13 Kasım 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Dünkü haberimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Müthiş ses getirdi. Gündem yarattı. En çok okunan haberlerin başında yer aldı.

Haberin özeti şuydu: Ülkemizde 2. lig takımlarında bile yıllarca yedek kalan Erol Erdal Alkan, bazı kişilerin isteği üzerine Lucescu tarafından A Milli Takım’a çağrıldı.

Üstelik bu oyuncu halen Hollanda 2. Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Dordrech’te ayda 5 bin liraya top koşturuyordu. Bir futbolcu olarak bugüne kadar kayda değer hiçbir başarısı yoktu.

Bu gibi durumlarda yapılacak ilk iş, futbolcunun menajerlerini öğrenmektir.

Peki, Erol’un menajerleri kimler? Belgelere dayanarak bir kez daha yazıyorum: Metin Korkmaz ve Özkan Doğan.

Bu 2 isim hakkında bilgi vermeme gerek yok. Çok tanınırlar. Ülkemizdeki çok sayıda takımda icraatları var.

Mevzu normal seyretseydi ne olacaktı? Tahminimi söylüyorum. Erol, herhangi bir Süper Lig takımına yüklü miktar karşılığında pazarlanacaktı. Yıllık en az 600-700 bin Euro’dan kapı açılacaktı. 3-4 yıllık sözleşme yapılacaktı. İmza parası, menajerlik ücreti, fesih bedeli, şu, bu derken, tahmini 3-4 milyon Euro tutarında bir paket olacaktı.

Erol’un yanı sıra bu işte aracılık yapan bazı kişiler de ufak bir servete kavuşacaktı.

Hemen belirteyim. Şu ana kadar bu konuyla ilgili Futbol Federasyonu’ndan bir açıklama yok. Ortalık yangın yerine döndü ama federasyon sessiz kalıyor.

İnsanın üzüntüsünü artıran husus, bu operasyonun A Milli Takım bünyesinde yapılmasıdır. Kulüplerde sürekli görüyoruz ama iş artık A Milli Takım’a kadar sirayet etti, ne yazık ki.

Direkt soruyorum: Erol’un ismini, Mircea Lucescu’ya kim önerdi? Perde arkasında kimler var?

Menajerler bu derece güçlü mü? Menajerlerle Lucescu arasında köprü vazifesi yapan bazı kişiler mi bulunuyor?

Dikkatinizi çekerim, Lucescu, “Bazı futbolcuları ilk kez bu kampta gördüm” dedi.

Evet... Kimse kimseyi kandırmasın... Ve de kimse kimseyi saf yerine koymasın. Gerçekler ortaya çıksın.

Futbolcu seçimi teknik bir iş elbet... Lucescu’ya Erol’un adını federasyonda bulunan bazı antrenörler mi önerdi acaba? Yok, teknik adamlardan biri değil de... Bir yönetici mi? Bir görevli mi? Üst düzey bir isim mi?

Açıklansın... Fail ortaya çıksın.

Öyle, “Oldu, bitti... Denedik gitti” diyerek üstü kapatılacak bir olay değil bu.

Lucescu söylemelidir. Ve hatta... Futbol Federasyonu bir soruşturma başlatmalıdır.

İnanın 2 dakikada çözülür bu iş... Yeter ki istensin.

Belki de ortada bir saadet zinciri var! Çorap söküğü gibi gelir.

Evet... Suçlular ortaya çıksın!