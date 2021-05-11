"Erol Bulut: Yurt dışından iki teklif aldım"

Fenerbahçe'de beklenen futbola ulaşamadıktan sonra 31. haftadaki Beşiktaş derbisinden sonra kulüpten ayrılan Erol Bulut, yeni teklifler almaya başladığını söyledi.

Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre tecrübeli teknik adam çıkan çıkan iddialar sonrasında yakın çevresine, “Gaziantep FK’dan teklif geldi. Yurt dışından iki kulüp teklif yaptı. Ancak henüz bir karar vermedim. Önümüzdeki günlerde bir karar vereceğim. Şu anda dinleniyorum” diyerek dönüş için sinyal verdi.

Mart ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran 45 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertliler ile 34 maça çıktı. Bulut bu dönemde 21 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha önce Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaptı.