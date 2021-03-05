Erol Bulut: VAR'dan hakem nasıl izledi bilmiyorum, net bir penaltı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Antalyaspor maçının ardından verdiği demeçte basit hatalar yapmamaları gerektiğini vurgularken, son dakikalardaki penaltı pozisyonu için "VAR'dan hakem nasıl izledi, bilmiyorum. Ancak ben maçtan sonra pozisyonu izledim. Net bir penaltı" dedi.

Süper Lig'de evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Erol Bulut, ''Bitlis'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen hafta oynadığımız iyi bir maç, kazandığımız bir maç. Bu hafta ilk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bir maç oldu. Yaptığımız bir pas hatasından yediğimiz bir gol var. Rakip pozisyona giremezken bir gol yedik. Rakibin nasıl oynayacağını biliyorduk. Kendi sahamızda rakipler genelde kapanıyor. 6-3-1 veya 5-3-2 oynuyorlar. Zaman zaman kapalı savunmaları açmakta zorlanıyoruz. Bugün pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik'' dedi.

''Basit hatalar yapmamamız gerekiyor''

''İkinci yarı daha da farklı bir maç oldu. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Öne de geçebilirdik. Yeterince pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıyı geçen haftayla kıyaslayabilirdik. İlk yarı istediğimiz baskılı oyunu yapamadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Bir puan aldık, kaybettiğimiz iki puan var. Bu şekilde puan kaybetmememiz gerekiyor. Rakip de puan kaybetti. Lig daralıyor. Basit hataları yapmamamız gerekiyor.''

''Defansta o hata ağır dönüyor''

''Bugün ilk yarıda zorlansak da bulduğumuz pozisyonlar var. İkinci yarı yeterince pozisyon yakaladık. Tabii atamadığınız zaman biraz daha zorlaşıyor işiniz. Zaten pas hatası oldu. O hatayı yapmamamız gerekirdi. Futbolda hatalar oluyor ama defansta o hata ağir dönüyor size.''

''VAR'dan hakem nasıl izledi, bilmiyorum''

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Erol Bulut, "Oyunun hakimiyeti bizde olmasına rağmen ilk yarıda farklı, ikinci yarıda farklı bir oyun vardı. İlk yarıda yaptığımız basit bir pas hatasından gol yedik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda 3-5-2 sistemine döndüklerini aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Daha önde basmayı tercih ettik. Yakaladığımız net pozisyonları değerlendiremedik. Penaltı pozisyonu var. VAR'dan hakem nasıl izledi, bilmiyorum. Ancak ben maçtan sonra pozisyonu izledim. Net bir penaltı. Veysel Sarı, diziyle Pelkas'ın dizine vuruyor ve dengesini bozuyor. Penaltı olması gerekirdi. Penaltılarla ilgili fazla bir şey konuşmak istemiyorum ama birçok verilmeyen penaltımız var. Bunlar başka takımlara farklı şekilde değerlendiriliyor. Sonuçta 2 puan kaybettik. Kazanmamız gerekirdi, rakibimizin (Galatasaray) kaybettiği haftada kazansak, puanları eşitleyecektik. Kalan 13 maç var, sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz."

Karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili Erol Bulut, "Mesut'un bileği döndü. Bağlarında zedelenme olduğunu duydum. Kırık falan yok. Pozisyonda faulü yapan Fredy'nin sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerekirdi, hakem pas geçti. Mesut, ilk yarıda elinden geleni yaptı. Gol pozisyonunu değerlendirse iyi olacaktı. Mesut gelmeden önce 10 ay maç oynamadı. Sadece antrenman yapıyordu. Onu oynatarak belli bir seviyeye getiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelecektir" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda sergilediği başarılı performansı iç sahaya yansıtamaması ile ilgili bir soruya Bulut, "Evimizde, rakipler bize biraz farklı oynuyor. Bu maçta 6-3-1 sisteminde kapalı ve hızlı hücumlardan gol atmaya çalışan bir Antalyaspor vardı" cevabını verdi.

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